Dani Rovira y su regreso a las noches de La 1

Tras un inicio tímido en número de seguidores y probando su fórmula de gran espectáculo con invitados, La noche de D terminó de asentarse en el prime time de La 1 y esta segunda temporada está llamada a ser la de la confirmación para el espacio personal de Dani Rovira que produce Good Mood.

Con un desarrollo más engrasado y con colaboradores habituales de garantía, como Silvia Abril, el espacio contará de nuevo con invitados especiales cada semana y una temática que será el eje central de cada entrega. En el caso de hoy, el asunto que impregna todo será La Suerte, con el futbolista Marcelo de invitado y Penélope Cruz y Pedro Almodóvar en la entrevista.

Los contenidos volverán a ser sketches, reportajes y entrevistas, con el actor malagueño centrado aún más en esta última faceta que anteriormente elaboraba Pepe Viyuela, quien no pasa por un buen momento de popularidad por su sesgo político.

Daniel Écija vuelve a ser el productor ejecutivo de este contenido de larga duración versado en el humor. “Humor blanco, pero eso no quiere decir que sea infantil o naif y ahí está la dificultad”, es el reto que vuelve a asumir Rovira que pronto se le podrá ver de nuevo en su trabajo de actor en Historias para no dormir, con la entrega de El asfalto.

Junto a Dani y Silvia los rostros habituales del programa serán Edu Sot, Mariam Hernández y el cómico David Perdomo, el unico que sigue de la temporada anterior. La actriz sevillana Cristina Medina no ha podido estar en estos primeros espacios por problemas de salud. Silvia Abril destaca por su parte que tenía ganas de trabajar de lleno en un programa de RTVE y que lo asume con mucha ilusión por el ofrecimiento del anfitrión.“Dani me propuso acompañarle cada noche aquí, así que estoy muy feliz por ello”.

Perdomo recuerda que hacer el humor es de lo más difícil del mundo y que agradece la apuesta por un formato como La noche D que “recupera la esencia de los programas de los años 90, algo que le hacía falta a la televisión”.

El matrimonio formado por Marcelo Vieira y Clarice Alves son los primeros invitados. “Los tenemos como pareja y además como pareja inmigrante para que nos cuenten cómo lo viven”, se señala desde el programa.

Rovira también entrevistará a Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, que contarán sus supersticiones y manías más secretas, o a Javier Bardem y Fernando León de Aranoa, entre otros.

Además, Carlos Latre, Jordi Sánchez, Cristina Castaño, Natalia Verbeke y Ana Guerra se atreverán a enfrentarse a los colaboradores. ”Después de haber visto el buen rollo de la primera temporada, la gente quiere sentarse con nosotros”, señala Amalia Martínez, directora de contenidos de RTVE.