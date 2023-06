David Leo deja de aparecer definitivamente en 'El cazador' por decisión de TVE

El concurso El Cazador ha prescindido ya definitivamente del malagueño David Leo, ganador del bote de Pasapalabra en su etapa de Telecinco, y que aparecía en el programa de La 1 como El Estudiante, retando a los participantes. Su última aparición ha sido la del 25 de mayo, el resto de programa grabados con él no se emitirán y no grabará las entregas de este verano, previstas para ser estrenadas a partir de septiembre, en lo que es la cuarta temporada del concurso de Mediacrest actualmente presentado por Rodrigo Vázquez.

Leo está siendo investigado por un presunto caso de malos tratos y la dirección de RTVE ha decidido zanjar el vínculo con el también escritor y poeta malagueño. La Fiscalía pide un año de prisión para el concursante malagueño por cometer un presunto delito de lesiones físicas y vejaciones a su ex pareja, avanzó Público.

A David Leo se le imputan dichos cargos en la relación con su ex pareja. La primera acusación tuvo lugar el 25 de febrero del presente año. Estaban alojados en un hotel de Valencia y Leo supuestamente lanzó una toalla empapada a su pareja a la par que le profería varios insultos. "Cállate, puta; déjame dormir, deja de hablar con tu madre; no voy con una cucaracha; puta, me privas de sueño, torturadora del sueño", refleja la denuncia contra el escritor.

Tres días después se produjo el segundo incidente denunciado. En este caso, la pareja se encontraba en un hotel de Santiago de Compostela, donde el joven le arrojó un cigarro en su cara, para luego forcejear con ella y propinarle una patada. Según se recoge en la denuncia, David habría vertido numerosos insultos y vejaciones contra su ex pareja, según la denuncia, durante el tiempo que duró la relación. "Calla, escucha y aprende", "estás loca", "quién te va a creer" y "no eres nadie", son algunos de los ejemplos vertidos por la ex pareja.

En abril de 2024 está prevista la audiencia para juzgar el caso. La Fiscalía ha solicitado un año de cárcel para el imputado, una orden de alejamiento de 800 metros, así como la prohibición de comunicarse con la víctima durante tres años. La denunciante está recibiendo apoyo y tratamiento psicológico por parte del Instituto de la Mujer de Málaga, como suele proceder en los casos de violencia de género.

TVE cierra la relación David Leo a raíz de esta acusación de malos tratos, una denuncia que deja en el aire cualquier otro tipo de colaboración en la cadena pública.