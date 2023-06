La vergüenza que ha vivido Pepe Rodríguez en el restaurante de Jordi Cruz

Hay pique entre Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, los jurados de MasterChef. "Yo no digo que sea el mejor chef de Masterchef, lo dice Michelin, vamos a dejarlo ahí", acredita el primero. Tuvieron un debate dialéctico. El manchego asegura que la cosa sólo podía ir a peor si hubiera estado entre ellos Samantha Vallejo-Nágera. Jordi fue tajante con amigo y rival: "parece un buen tipo. No, es un mierda". "Estaba buscando alguien de mi talla en este programa, se ve que no había y me han traído al chavalito este", replica Pepe.

El chef toledano asegura que ha sentido vergüenza en el restaurante de Jordi. "He sentido vergÜenza, es el único restaurante en el que he ido a cenar, me he pesado, y he salido con dos kilos menos", lamenta sobre la calidad y cantidad del menú de ABAC. "Unos menús que son justos... justo el precio que se podría pagar por un piso en el centro de Madrid. Me parece una estafa", se extendió Pepe. "Debemos echar a este okupa (de la cocina)".

Pero este duelo tiene su contexto: Roast Battle, un formato de humor de Comedy Central en el que dos duelistas se lían a lanzarse dardos de todo tipo. Los chefs, que ya llevan más de diez años en antena con MasterChef en La 1, han hecho gala de mucha guasa en este canal de las plataformas de pago.

Entre bromas y veras, el de El Bohío le ha espetado a Jordi: "haciendo esas recetas cutres (en instagram) es un síntoma de que en tu cocina nadie se pone las botas, qué cosa más triste. Venga, véndenos más humo".

A su vez el chef catalán pone en ruta a los comensales de su compañero. Para llegar a Illescas desde Madrid camino a Toledo veréis tres punticos, hay que pasar por tres puticlubs y una hamburguesería. "Se pondrán las botas pero no será de comer ni en tu restaurante", asegura Jordi. "Yo pediría de verdad un respeto máximo para los puticlubs porque en esos sitios se hacen tan buenas comidas como en mis restaurantes, por ahí no vayas", respondía Pepe, en ese ambiente del programa de humor ácido y hasta cruel que se estilo en los 'roasts'.

En alusión a Pablo Iglesias, el de Illescas dice que le "pueden llamar fascista, porque lo soy, pero que me llamen cuñado", lamentó con ironía.

De lo más punzante del diálogo (con guion de por medio), es esta descripción de Jordi Cruz sobre su amigo Pepe cuando están en el hotel: "Estamos en el hotel, a las dos de la madrugada llaman a la puerta. Y está este tío en calzoncillos, con la camiseta (de tirantes) y el amarillito aquí, con el móvil y dice '¿me puedes poner la wifi? que quiero ver la Twitter", soltó Jordi entre las carcajadas del público.

Dani Mateo, en el jurado, describía a los duelistas."Por su aspecto Jordi es el típico gilipollas de Barcelona que dice nosotros somos más europeos y Pepe viste como si todos los negocios que hay alrededor del restaurante podrían ser suyos". Pepe perdió su voto porque no sabía decir correctamente "tripadvisor".

Eva Soriano vio tan mal a ambos que se abstuvo de votar y JJ Vaquero decantó el voto de la victoria a Jordi Cruz. Todo había sido broma, mentirijillas. Pero decirse cosas a la cara, se las han dicho y bien.