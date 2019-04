'Déjate llevar', de Leticia Dolera, premio en Canneseries

La ficción dirigida y protagonizada por Leticia Dolera para Movistar +, Déjate llevar, se ha llevado el premio a la mejor serie en el festival televisivo de Cannes. La producción supera así la polémica que se produjo en su rodaje con el despido de la actriz Aina Clotet por estar embarazada, cuando Dolera había sido una feminista muy beligerante.

La producción española también ha obtenido por partida triple el premio especial a la mejor interpretación femenina para sus tres personajes principales con Dolera, Celia Freijeiro y Aixa Villagrán. El israelí Reshav Levi se llevó el premio a la mejor interpretación masculina por Nehama, serie que también llegará a España por Movistar +.

Dolera se mostró en la noche del miércoles fue emocionada con estos galardones y pronunció en catalán su discurso de agradecimiento a todo el equipo y a las mujeres que han luchado “en la adquisición de los derechos de la mujer. “La cultura y las historias son puentes de empatía, escritas para luchar contra la intolerancia, el racismo y el machismo”, defendió la cineasta y actriz.

Déjate llevar se centra en tres mujeres en la treintena que se enfrentan a una crisis de identidad y cuestionan la maternidad, la sexualidad. La protagonista es María, interpretada por Dolera, una mujer estricta y de ideas rígidas que decide cambiar el rumbo de su vida cuando su novio la deja.

“Para mí hacer la serie era ya un premio, venir aquí era otro premio y esto no lo entiendo bien”, bromeó. “Déjate llevar pone a las mujeres en el centro de la historia, con un punto de vista femenino, porque no estamos ahí solo para ser deseadas, también para desear”, explicó.

Diez series internacionales compitieron en esta segunda edición del festival Canneseries. La belga The Twelve se llevó el premio al mejor guión, mientras que la alemana Bauhaus fue reconocida en la categoría de mejor música.

Entre las rivales de Déjate llevar estaban The Feed (Amazon Studios), la nueva serie de la creadora de The Walking Dead Channing Powell; o la alemana How to sell drugs online (fast), de Netflix.