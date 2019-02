Jessica Jones y The Punisher, canceladas

Netflix elimina todo rastro del universo de los Defensores con la cancelación de Jessica Jones y The Punisher.

La decisión estaba cantada ya que la plataforma ha ido suprimiendo paulatinamente todas sus series basadas en personajes Marvel: Iron Fist, Luke Cage, Los Defensores y la pionera, Daredevil.

No habrá una tercera temporada de The Punisher, que acaba de estrenar la segunda, ni una cuarta temporada de Jessica Jones, que aún no ha estrenado la tercera.

Las dos cancelaciones marcan el final de la relación entre Marvel y Netflix, iniciada a raíz de que en 2013 se anunciase la creación de cuatro series y una serie limitada de los Defensores.

Netflix agradece a Marvel sus cinco años de asociación y a los seguidores de las series que las hayan visto desde el principio.