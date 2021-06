Emilio Aragón y las canciones de Joaquín y Raphael

Emilio Aragón vuelve este miércoles a la televisión con B.S.O., en Movistar+, un programa en el que repasará las canciones que han marcado la vida de personajes conocidos. El actor, presentador, empresario o compositor, pero sobre todo músico , que es la profesión que él elige para definirse, asume que con este y otros proyecto “quería probar cosas nuevas. Afronta este regreso con ilusión y ganas de reencontrarse con un público que todavía le recuerda.

La idea de B.S.O. parte de que todo el mundo tiene una lista de canciones que les han acompañado en su vida, “canciones que recuerdan a primeras veces o a alguien que no está. La vida es una banda sonora y yo no me puedo imaginar la vida sin música”, expone Emilio.

Los invitados

Sus invitados en esta primera temporada serán el cantante Raphael, los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, el futbolista del Betis Joaquín y la actriz Belén Rueda, amiga personal durante tantos años desde que coincidieran en VIP en los primeros pasos de Telecinco.

Serán ellos los cuatro protagonistas de estas entregas en lo que supone el regreso de Emilio Aragón como presentador desde que condujera Los irrepetibles, en La Sexta, cadena que presidía y con el recuerdo de sus tres series en televisión (Médico de familia, Javier ya no vive solo y Casi perfectos).

En el programa aparecen interpretaciones de esas canciones para las que se ha contado entre otros con la participación de David Summers, Amaral, Leonor Watling, Mikel Erentxun o Kiko Veneno.