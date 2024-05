Escándalo en Mediaset: Ángel Cristo desaparece literalmente de ‘Supervivientes’

Ángel Cristo ha dejado de ser concursante de Supervivientes. Tras protagonizar el enésimo incidente en Honduras, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, ha sido expulsado de manera definitiva por la organización del reality. El ya exconcursante de Supervivientes decidió sobrepasar los límites de seguridad impuestos por la organización, permaneciendo tres horas en paradero desconocido. Ese hecho ha obligado a la intervención de la Fuerza Naval de Honduras que se ha unido a las labores de búsqueda del concursante.

El origen de su fuga ha sido una tremenda discusión con su compañera Aurah Ruiz. Carlos Sobera en la emisión de Supervivientes: Tierra de nadie ha contado lo que ha sucedido en la isla, unos hechos sin precedentes en el reality de Mediaset.

“El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa. La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado”, ha explicado el presentador.

Ángel Cristo ha seguido un itinerario prohibido por la organización por sus numerosos peligros: fauna salvaje, barrancos, etcétera. El concursante ha puesto en riesgo su vida y la de parte del equipo del programa. Al ser localizado sus primeras palabras fueron las siguientes: “Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente”, ha declarado.

La organización de Supervivientes se ha visto obligada a tomar medidas drásticas contra Ángel Cristo y Aurah Ruiz. El hijo de Bárbara Rey ha sido expulsado por su actitud negligente que le ha llevado a sobrepasar las normas disciplinarias del programa. Tras ser expulsado, se ha mostrado impasible y agradecido por la decisión. “Gracias. Es lo que yo quería: marcharme”, ha aclarado. Por su parte, Aurah ha sido nominada de manera directa por faltar el respeto a su compañero.