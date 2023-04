Cuando el destino de Eurovisión hace 50 años estuvo en manos de José Luis Balbín, el de 'La Clave'

La Yugoslavia de Tito, líder de los llamados No Alienados en la Guerra Fría, envió al Festival de Eurovisión de 1966 la balada Brez Besed a cargo de Berta Ambrož. Si se compara con el Eres tú de Mocedades, segundo puesto en el Festival de 1973 hay parecidos más que razonables aunque la canción española es más lírica y poderosa. En estos tiempos virales ese parecido sería escándalo continental, pero hace 50 años no pasó nada. La TV yugoslava denunció el tema español por plagio pero todo quedó en aguas festivaleras de borrajas. Incluso el jurado del puzzle balcánico puntuó al alza a Mocedades que se quedó a 4 puntos de la victoria.

Los vascos ocuparon un segundo puesto que supo a triunfo a tenor de cómo fue la repercusión posterior. Eres tú formó parte de las listas norteamericanas y su compositor, Juan Carlos Calderón, se quedó con la espinita de ganar en Eurovisión y lo intentó en 1985 con Paloma San Basilio y en 1989 con Nina. Quien salió aún más descorazonado fue sir Cliff Richard, que quedó tercero, a 6 puntos del primero con Power to all our friends. Con más de 30 millones de paisanos, el festival más visto en toda la historia de la TV del Reino Unido, los británicos esperaban que se saldara la injusticia, según ellos, del segundo puesto del 68 ante Massiel. Y de nuevo España se cruzó en el camino. Más Luxemburgo, la anfitriona y de nuevo ganadora con Anne-Marie David y Tu te reconnaîtras, vencedora con 129 puntos, por 125 de Mocedades.

Un pequeño golpe de fortuna habría cambiado la historia. Finlandia y el propio Reino Unido nos votaron a la baja. Pero a su vez, el jurado español votó a la baja a la canción británica: 4 puntos entre los dos españoles que votaban. Y uno de ellos, era el periodista y delegado en París de RTVE, José Luis Balbín. Si el futuro director y presentador de La Clave, fallecido el pasado año, hubiera dado 5 puntos en lugar de 2 a Cliff Richard haciendo lo propio la paisana, una desconocida Teresa González, el Reino Unido había empatado en cabeza.

Las votaciones eran ciertamente caprichosas y dudosas. En aquella edición y en la de 1972 no existía un jurado en cada cadena y aún restaba un cuarto de siglo para poner en marcha el televoto. El jurado de cada país estaba representado por sólo dos personas, presentes en el plató, uno mayor de 25 años (en nuestro caso en 1973, José Luis Balbín, que tenía entonces 32 años); y otro menor de 25. España, una dictadura reaccionaria, tuvo aquí equiparación porque como ya sabemos aquella TVE (dirigida por Adolfo Suárez) iba muy por delante entonces del régimen y de la propia sociedad. Cada uno podía votar de 1 a 5 puntos, según criterio, a cada canción. No eran opiniones realmente representativas y si se optó por este método era para evitar empates como la cuádruple victoria de 1969 pero en 1973 se volvió a rozar algo parecido. Lo de los 12 puntos y demás no llegaría hasta 1975.

En Luxemburgo al lado de Balbín se hallaba un extrovertido jurado suizo, el actor Yor Milano, el más inquieto de aquella noche, gesticulante y liándola con los tableros de los puntos. Aquella gala de hace 50 años, con la orquesta en palcos blancos como telón, puede ser considerada la más hierática de la historia.

Medidas de seguridad excepcionales

La policía luxemburguesa tenía orden de disparar si se producía cualquier imprevisto en el escenario, un espontáneo a lo Jimmy Jump se habría considerado un terrorista.Estaba reciente la matanza en los Juegos de Munich y la participación debutante de Israel se convertía en un problema de seguridad. Ilanit, la cantante israelí, estuvo vigilada en todo momento. El comentarista de la BBC, Terry Wogan (estaría en activo hasta 2008, coetáneo de Uribarri) recordaba que el público estaba advertido de que en plenas actuaciones no podía ir al servicio. No podían levantarse. Les habrían volado la cabeza. No se sabe hasta qué punto podría exagerar Wogan pero Eurovisión difería de la espontánea fiesta del público como ahora.

Además de Mocedades, con la prodigiosa voz de Amaya Uranga, otro español actuó aquella noche y se convirtió en la primera actuación transgénero del festival. El payaso Charlie Rivel intervino en el paréntesis entre las actuaciones y los votos y se vistió de mujer en un número musical con mucho absurdo, como era habitual en el clown del aullido.

El 7 de abril de 1973 Mocedades tocaba la gloria, a punto de una tercer victoria española en Eurovisión que tarda en llegar. Nadie lo habría imaginado entonces. A ver qué sucede en este 2023 con Blanca Paloma.