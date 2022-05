Eurovisión 2022: fecha, dónde verlo y canciones favoritas

Turin empieza a sentir que el 66º Festival de la Canción de Eurovisión está cerca. Los diferentes artistas que participarán en esta gran cita musical ya velan armas de cara a lo que se prevé un espectáculo que supera los 180 millones de en audiencia. También Chanel, la representante española, que pone rumbo a la ciudad italiana para dar comienzo a su aventura en Eurovision ¿Cuándo cantará Chanel? ¿Dónde podremos verlo? ¿Qué canciones son las favoritas? Aquí os lo contamos.

La Gran Final de Eurovision 2022 será el sábado 14 de mayo, pero desde el próximo martes empezarán a actuar la mayoría de 40 países inmersos este año en el certamen. Italia, país anfitrión tras la victoria en 2021 de Måneskin, Alemania, Francia, España y Reino Unido están preclasificados para la Gran Final, mientras que el resto de países han sido asignados a una de las dos semifinales, que tendrán lugar el martes 10 y el jueves 12 de mayo. Todos los espectáculos comenzarán a las 21.00 horas y podrán seguirse en La 1 y RTVE Play.

Mientras que millones de personas de todo el mundo siguen este multitudinario evento a través de las televisiones y soportes digitales algo más de 12.000 elegidos podrán hacerlo in situ desde el Pala Olimpico de Turín, con la cantante italiana Laura Pausini, el artista Mika y el presentador Alessandro Cattela como maestros de ceremonia.

Favoritos para Eurovisión 2022

Encabezando la lista de favoritos para ganar el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 se presenta Kalush Orchestra, grupo de rap ucraniano formado el rapero Oleh Psiuk, el multiinstrumentista Ihor Didenchuk y disc-jockey MC Kilimmencon, que interpretarán el tema Stefania, con el que hacen un homenaje a la madre del cantante y de lo difícil que puede ser criar a los hijos. El conflicto bélico que vive su país les ha ayudado en el apoyo inicial del público aunque habrá que ver lo que ocurre en las votaciones finales.

Junto al representante ucraniano destacan en las quinielas el dueto italiano formado por Mahmood & Blanco con Brividi, la sueca Cornelia Jakobs con Hold Me Closer, el británico Sam Ryder con Space Man y la española Chanel con el ritmo pegadizo de SloMo. A la representante española le gusta también mucho Albania (Ronela Hajati) y su tema Sekret, que encierra una polémica coreografía, aunque ésta no se encuentra entre los diez favoritos de Eurovision 2022.