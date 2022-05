El decorado de Eurovisión se convierte en un grave problema

The Sun Within, El Sol desde dentro, es el nombre del escenario previsto en Eurovisión 2022 pero no funcionará tal como tenía concebida la organización. Se ha producido un pequeño desastre en la obra de la diseñadora Francesca Montinaro: mover los paneles en forma de arcos que cambian de pantallas a estructuras de focos, dos aspectos muy distintos del decorado, no se puede hacer de manera rápida, adaptándose a las actuaciones. El sol del escenario es más estático de lo que parecía.

Cambiar el escenario de Eurovisón 2022 en Turín supone unos quince minutos de cambios para atender las características de cada actuación. Misión imposible que se ha resuelto dejando para todas las actuaciones participantes, con criterio único, los paneles de luces. Los panales de pantalla LED sólo están disponibles para las actuaciones invitadas, más espaciadas para atender el guion inicial.

La RAI y la organización, que están poniendo de los nervios a delegaciones, periodistas y eurofans en general, ha decidido dejar sólo uno de los dos paneles previstos, para perjuicio de algunas actuaciones, como podría ser la española.

La decisión se comunicó la semana pasada y ahora las delegaciones están inmersas en los primeros ensayos tras haber tenido prioridad los participantes de la primera semifinal prevista para dentro de una semana. Para el jueves está previsto que se suba a este escenario por primera vez Chane con SloMo, la canción representante de España.

Como ejemplo de cómo queda el escenario, aquí el ensayo de Malta a través de la cuenta de Luis Mesa.