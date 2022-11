¿Eva González está dispuesta a grabar un disco con Vanesa Martín?

El nuevo disco de Vanesa Martín, Placeres y pecados, ha salido del horno y la cantautora malagueña lo ha celebrado entre amigas. Pastora Soler ha compartido unas fotos en las que la ve a ella y a la presentadora y modelo sevillana Eva González celebrando el lanzamiento del disco con un divertido brindis. Tres andaluzas que están triunfando y que coincidieron en Madrid para festejar el nacimiento. "El destino nos juntó a las tres en un día tan especial", ha escrito Soler.

"Hablamos de los niños, de limpieza, de lavadoras y nos reímos muchísimo. Hablamos de las cosas de las amigas que aunque no se vean muy a menudo sabes que siempre están ahí. Y brindamos por las amigas", ha expresado la cantante sevillana, que también tiene un nuevo disco, Libra.

La presentadora de La Voz, la sevillana Eva González, conducía la gala de los asaltos finales este viernes y ha podido así coincidir antes con dos compañeras paisanas que han sido 'coaches' en el formato que emite Antena 3.

Eva estaría encantada de sumarse a cualquier disco de sus amigas, pero nunca se ha visto como cantante profesional, aunque bien que le gustaría. "Yo sí me animo a cantar, me arranco, pero son los demás los que me dicen que me calle. Hago muchas cosas bien y entre ellas no está la de cantar, la verdad", confesaba con tono de broma a esta web Eva González meses atrás. La música le fascina y le gustaría cantar en público pero reconoce que ahí hay límites: "no quiere decir que sea una negada para cantar, pero yo me limito a cantar en la ducha", admite la presentadora.

Si era por rematar una velada entre amigas, la que faltaba en ese encuentro con Vanesa era una voz gaditana, Niña Pastori. Era el ídolo infantil y juvenil de Eva, la cantante a la que la presentadora de La Voz le hubiera gustado ser. La de Mairena del Alcor festeja los buenos momentos entre amistades, recuperándose de la dolorosa ruptura sentimental con Cayetano Rivera.