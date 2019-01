Eva Hache, de fundar un partido a ser 'La Paisana'

Fundó el Partido Hache, que estaba dispuesto a ir a las elecciones generales en 2008, lo que hubiera sido la irrupción de la llamada nueva política, con siglas, conceptos y rostros para refrescar el bipartidismo en el nacimiento de una cruel crisis. Pero todo se quedó en una broma del late-show de Cuatro, Noche Hache, que conducía la actriz segoviana Eva Hache. Antes de Podemos, Ciudadanos y Vox, Eva tuvo esta tentativa de mentirijillas que también rozó más adelante Belén Esteban.

A la mujer de las noches de Cuatro le aguardó posteriormente El club de la Comedia y hasta ha llegado a ser coach en los talent shows de Telecinco.

Su nuevo proyecto procede de otro personaje de la cadena de Mediaset que fichó temporalmente por La 1. El inesperado éxito de El Paisano en la pasada temporada (en las noches de los viernes de La 1, cuando fue un formato pensado para emitir en La 2) llevó a Mediaset a proteger sus intereses con el actor Pablo Chiapella, Amador de La que se avecina. El actor albaceteño se centrará en la serie que ya afronta su 12ª temporada, cuando aún no está prevista la programación de la 11ª, y su labor viajera por los pueblos apartados de nuestro país se quedó a la venta.

El actor Edu Soto, que ha conducido otros formatos para TVE, como 80 cm. o El árbol de los deseos fue designado para conducir El Paisano, pero tras varias entregas el espacio de historias humanas y humor se transforma en La Paisana, con Eva Hache, y que regresará pronto a La 1. El espacio gana con la vertiente de monologuista de la actriz, formada en Paramount Comedy (Comedy Central), y que se curtió en El club de la Comedia, programa de Atresmedia que la sigue echando de menos.

Formato danés

La Paisana mantendrá la estructura de la visita del forastero por las calles y rincones de los pueblos protagonistas y el encuentro con sus habitantes se trenza con las impresiones humorísticas, con un monólogo que se celebra a la conclusión de la visita. El espacio en España nació en TV3 con el nombre El foraster y la fórmula procede de Dinamarca, Comedy on the Edge. La productora catalana Brutal Media es la encargada del proyecto. Con la administradora única Rosa María Mateo toda procedencia catalana lleva un plus de respaldo.

Desde TVE se explica sobre La Paisana que Eva Hache “emprende este viaje por España y descubre los distintos pueblos del país con su coche naranja y su micrófono”, para disfrutar de la compañía y de las vivencias de los vecinos.

En cada localidad la visitante pasa 48 horas en el lugar y se remata con la actuación ante todos los paisanos. La 1 ofrecerá las entregas pendientes de Edu Soto a las que se sumará las que se están grabando con la segoviana.