Famosos y políticos reaccionan a la muerte de Carmen Sevilla

Este martes 27 de junio, murió Carmen Sevilla a los 92 años en Madrid. La cantante y actriz padecía desde 2009 alzhéimer y desde entonces su estado de salud ha ido empeorando con los años. El fallecimiento de la cantante ha supuesto un mazazo para muchísimas personas que han compartido diferentes momentos personales y profesionales junto a ella, por eso las reacciones y los mensajes de despedida han inundado las redes sociales.

Una de las primeras personas que quiso mostrar cómo se sentía tras enterarse de la noticia fue Lolita Flores. Publicó una imagen en la que aparecen su hermana Rosario, Carmen Sevilla y ella y la acompañó con un texto que dice: " Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen. Desde que era una niña me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma. Ahora ya estaréis juntas de nuevo. Carmen de España, Carmen mi amiga, Carmen del mundo, una estrella como tú es muy difícil que se apague, te quiero y te querré. Lo siento mucho Augusto Algueró, muchísimo, y tú lo sabes, te daría un abrazo largo y un beso gigante. Se te va tu madre, para el mundo Carmen Sevilla única e irrepetible".

Bibiana Fernández también ha querido expresar sus condolencias y ha publicado en su Instagram un mensaje dedicado a la artista. "Contigo se va parte de una época, la última vez nos cruzamos en un aniversario de Mediaset pero te disfruté en cine teatro y en las distancias cortas. Vuela libre. Mis condolencias a todas la gente que te quiere. Posdata: para quienes te conocieron en la segunda época igual no saben que fuiste posiblemente la más bella".

Eva González ha subido un storie con una fotografía de Carmen Sevilla y aparece un pequeño texto en el que la recuerda como "La más guapa, divertida, carismática... descansa Carmen, has sido nuestro orgullo español y siempre lo vas a ser...".

Ana Obregón, pese que ahora vive uno de los momentos más felices de su vida junto a su nieta, Ana Sandra, se ha querido acordar de la sevillana y no ha dudado en compartir con sus seguidores una fotografía en blanco y negro de Carmen Sevilla y una frase a modo de despedida: "te llevaste la alegría al cielo. Eterna Carmen".

Santiago Segura no ha dudado en mostrar sus condolencias a la actriz y le ha dejado un emotivo mensaje. "Carmen Sevilla, tu simpatía maravillosa me conquistó cuando te conocí en la tele de finales de los 90, como previamente lo había hecho tu belleza y talento como actriz. Siempre bromista y cariñosa cuando coincidíamos, te hacía gracia que tuviese en mi colección, el single “Flamenca Ye-Ye”. Finalmente un día te lo traje y conseguí que, entre risas, me lo firmases. Por supuesto lo conservo. Como conservaré para siempre la imagen de tu sonrisa… Aunque ya no estés", ha escrito el humorista.

En cuanto al panorama político han sido muchos los que han querido acordarse de sevillana y expresar sus condolencias. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la ha recordado como una artista "irrepetible". "Descanse en paz", ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado de Carmen Sevilla que ha sido un "imborrable mito". "En la memoria sentimental y cultural de este país, y en el cariño de mucha gente, habrá siempre un lugar para Carmen Sevilla. Ella puso rostro, voz y talento artístico a películas y canciones que seguirán atravesando el tiempo, de la mano de su imborrable mito", ha manifestado en Twitter.

En la memoria sentimental y cultural de este país, y en el cariño de mucha gente, habrá siempre un lugar para Carmen Sevilla.Ella puso rostro, voz y talento artístico a películas y canciones que seguirán atravesando el tiempo, de la mano de su imborrable mito. Descanse en paz. pic.twitter.com/B8flfwpxmm — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 27, 2023

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado su pesar por el fallecimiento de la artista asegurando que Carmen Sevilla "le dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser. Y deslumbró con el talento propio de una de las grandes referentes de la televisión, la canción y el cine español. #Andalucía te recordará con cariño siempre, Carmen. Descansa en paz", ha escrito Moreno en su perfil de Twitter.

Carmen Sevilla le dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser. Y deslumbró con el talento propio de una de las grandes referentes de la televisión, la canción y el cine español.#Andalucía te recordará con cariño siempre, Carmen.Descansa en paz. pic.twitter.com/SuAr7ZxKdM — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 27, 2023

También se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha reivindicado que Carmen Sevilla ha sido una "artista en mayúscula" y una "mujer pionera que revolucionó el cine y la televisión española". "El pueblo de Madrid lamenta la pérdida de su ilustre vecina Carmen Sevilla y desde aquí quisiera trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en Paz", ha apuntado