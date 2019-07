Seis años al frente del programa de sobremesa de La Sexta, Zapeando. Más que suficiente para que su presentador, Frank Blanco, sienta que ha cerrado una etapa laboral, razón por la cual deja de ser el presentador de este popular espacio de humor.

Así lo anunciaba el presentador el viernes. El programa producido por Atresmedia en colaboración con Globomedia, ha tenido desde su arranque con un excelente resultado de audiencia, resistiendo a competidores fuertes tales como Sálvame (Telecinco) o Todo es mentira (Cuatro), conducido por Risto Mejide. Este último con un formato muy parecido a Zapeando. Una mesa de colaboradores que van comentando la actualidad en clave de humor.

Frank Blanco ha aprovechado sus vacaciones y el cese temporal del programa por la programación estival para anunciar la noticia. “A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando porque ha llegado la hora de cambiar. Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo”, ha comentado el presentador al final de la edición de este viernes. “Sé que me vais a echar de menos porque el que me sustituya no tendrá mi paciencia infinita. Prometo llorar en el último programa, pero serán lágrimas de alegría” terminó diciendo a la audiencia.