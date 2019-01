Gillette se une a la lucha contra el machismo

Que una empresa tan identificada con la imagen del hombre como Gillette lance una campaña en contra del machismo resulta interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual. La compañía ha publicado un anuncio en el que reflexiona sobre esta cuestión y llama a superarla con una actitud positiva. El spot se ha convertido rápidamente en tendencia en twitter con partidarios y críticos.

Con el título We believe (Creemos) y un metraje de menos de dos minutos, Gillette muestra numerosas conductas que erróneamente se han identificado con la masculinidad, como la agresividad, la homofobia o el acoso a las mujeres en distintos ambientes, ya sea en la televisión, en casa, en el colegio o en el trabajo. Mientras se ve todo esto, una voz en off va criticando estas situaciones: "Ha estado sucediendo demasiado tiempo", comenta en un momento.

Una vez puesta la situación en contexto, el spot da un giro y pasa a enseñar correcciones a dichos comportamientos: hombres que sancionan las actitudes machistas de otros, que separan a los contendientes de una pelea, padres que ayudan en casa... El narrador apunta la necesidad de cambiar y recomienda educar en ello a los jóvenes con el ejemplo, concluyendo que "los niños que miran ahora serán los hombres del mañana".

Gillette ha explicado en un comunicado que, en tanto que se reconoce como "una marca que anima a los hombres a ser mejores", tiene la responsabilidad de "promover versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables".

La campaña ha recibido mucho respaldo en las redes sociales, pero también se han podido leer comentarios críticos por el claro interés comercial que se hay detrás de todo anuncio pese a las buenas intenciones que muestre en sus formas.