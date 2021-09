Gloria Serra: “Ahora merece la pena preguntarse quién es José Luis Moreno”

–La nueva temporada de Equipo de investigación en La Sexta comienza hoy con un reportaje sobre las vidas de José Luis Moreno ¿hicieron este trabajo casi en plenas vacaciones?

–Así es, nos gusta complicarnos la vida. Yo entiendo el periodismo así. Teníamos otro tema para comenzar pero era inevitable tratar cuanto antes un personaje como José Luis Moreno. En la competencia (En el punto de mira, en Cuatro) hacen un formato similar pero con su estilo. Nosotros teníamos que empezar con un personaje como Moreno y los compañeros que se iban incorporando comenzaron a hacerlo.

–¿Usted es, también, de las que no desconecta en vacaciones?

–Se desconecta lo que se puede. Tengo el hábito de cuando estaba en la información diaria. Soy incapaz de no echar un ojo a lo que estamos preparando. Ahora hay wifi por todas partes y no me sabe mal mirar el whatsapp.

–¿Cómo enfocan esta figura del que fuera el ventrílocuo más conocido en Europa?

–El contexto de la persona siempre es muy importante, quién es. Moreno sido una figura en parte respetada pero rodeada de polémica, aunque en el ámbito del cotilleo. Estamos ante una operación importante. Hay un error en la instrucción que puede dar un giro a todo pero ahora merece la pena preguntarse quién es.

–¿Puede desvelar algo de José Luis Moreno que le sorprendiera porque no se lo esperaba?

–Yo lo conocí en una ocasión que vino a La noria. Es una persona muy importante en la producción artística en España. Para él es muy importante la reputación y me ha sorprendido que alguien así como él puede llegar a ser tan descuidado con su imagen. Nos va a interesar más allá de la operación policial en sí.

–¿Cómo se llega a un grado de corrupción tan grande como se le acusa en estos momentos?

–Con todo lo que no se ha judicializado siempre hay que tener cuidado. Durante muchos años le ha funcionado muy bien todo lo que hacía y estamos ante una trama de un volumen increíble. El exceso de confianza puede ser fatal. Él conoce todos los resortes del show bussiness. Su forma de ser puede explicar cómo ha llegado hasta verse envuelto en la Operación Titella. Hablar de una trama internacional de blanqueo de dinero es palabra mayor.

–¿Hablarán de aquellos delirios juveniles con los que fabulaba, que si era un cantante lírico en Londres, médico, casado con varias mujeres?

–Siempre nos gusta contar de dónde viene cada uno y saber qué hay de verdad en todo lo que contaba. En los personajes que engrandecen su figura siempre hay un gramo de verdad. Vamos a ver cuál es ese gramo de verdad.