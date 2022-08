HBO Max no estrenará las películas en el plazo de 45 días

Hace apenas un año, en el pasado 2021, una de las plataformas más populares de streaming, HBO Max, daba un giro a la forma de consumir los productos audiovisuales, confirmando que optaría por el estreno simultánea de las películas de Warner en cines y en la aplicación. Pues bien, esa apuesta se diluiría en el presente año 2022 cuando la propia Warner anunciaba un período de 45 días tras el estreno en salas de cine para poder disfrutar de los largometrajes en HBO Max.

No obstante, la compañía ha vuelto a cambiar de parecer. A partir de ahora, cada título cinematográfico contará con su propia ventana de estreno en streaming, por lo que no habrá un período definido para todas, sino que cada una será tratada de manera independiente. La noticia llega tras conocerse que ‘Elvis’, el que tendría que ser el próximo título en aterrizar en HBO Max, no va a estar disponible tras pasar 45 días en salas de cines. La película dirigida por el aclamado Baz Luhrmann tendrá que esperar para ser disfrutada por los suscriptores de la plataforma de manera gratuita, aunque sí es cierto que podrá ser visualizada a través de alquileres en numerosas plataformas. Aún se desconoce la fecha exacta en la que ‘Elvis’ aterrizará en HBO Max. Las previsiones apuntan a que se esperará a los 90 días de rigor vigentes en antaño. De esta forma, Warner y HBO Max vuelven a la vieja técnica de mantener los títulos todo lo posible en cines a fin de recaudar mayor taquilla.