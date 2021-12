Inés Manzano, la 'tiktokera' que se ha alzado con 'La Voz'

Pablo Alborán se ha estrenado en el rol de coach en La Voz con una de sus seleccionadas convirtiéndose en ganadora de la edición. Así sucedía en este sábado con Inés Manzano, una joven de Madrid que sufrió acoso escolar de pequeña y que ha superado sus miedos a sus 20 años convirtiéndose en una estrella de TikTok. La victoria en el talent de Boomerang en Antena 3 le amplía las alas.

Un participante que iba en el equipo de Alborán, el malagueño Julio Benavente, fue captado por Alejandro Sanz y entró esta competida final quedando en segunda posición. Otra compañera, Karina Pasian, corista además de Sanz, también formaba parte de la relación de finalistas, quedándose sin representantes Malú. El cuarto integrante fue Carlos Ángel Valdés, del equipo de Luis Fonsi.

En la noche actuaron junto a los participantes Manuel Carrasco, Morat, Antonio José (ganador de La Voz en su momento y surgido de la cantera de Eurojunior), Pablo López, Niña Pastori y Pastora Soler.

Inés Manzano comenzó en las audiciones a ciegas haciendo pleno de coaches con Before you go, de Lewis Capaldi, optando ahí por Alborán. Fue además la primera vez que subía a un escenario y ha ido creciendo con las semanas en este talent. En la final la madrileña actuó junto a Vanesa Martín con La fiesta del tutú.

Carlos Ángel Valdés cantó junto a Manuel Carrasco Ya no; Karina con Pablo López al piano con La niña de la linterna; y Julio Benavente con Niña Pastori interpretaron Dime quién soy, uno de los grandes momentos de la noche.

¡Cuánto arte y cuánto duende desprenden @npastorioficial y Julio Benavente! 😍 Nos pasaríamos las horas escuchándoles cantar este temazo ✨. ¡No te pierdas su actuación en #LaVozAntena3! 🔝 https://t.co/FxIji79MTK pic.twitter.com/T10vG1tEDy — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 19, 2021

El de Málaga junto a Valdés formó un cuarteto con Antonio José y Morat para cantar Lo que hará mi boca; mientras la finalistas actuaban junto a Pastora Soler para Que hablen de mí.

En la decisiva actuación final Inés Manzano interpretó garra y fuerza un reciente éxito de Adele, Easy on me.

Una actuación digna de una ganadora ✨. Inés Manzano nos emocionó a todos con el tema de Adele que la llevó a la victoria de #LaVozAntena3.Disfruta de su vibrante actuación al completo 🎤. https://t.co/0sbeepfZLy pic.twitter.com/iyzSInQC9J — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 19, 2021

Carlos Ángel Valdés volvió a demostrar su voz tan especial con un tema de Lady Gaga, I'll never love again. Julio Benavente homenajeó a Fonsi con Imagíname sin ti y Karina Pasian lanzaba All by my self, de Celine Dion.

Antes de proclamar a Inés ganadora en la final intervino una de las destacadas ganadoras de La Voz kids, la chiclanera María Parrado, junto a David Barrull. Fue una noche intensa con reconocimiento a las grandes voces, el objetivo del programa de Antena 3.