'Inés del alma mía', de Sevilla a conquistar Chile

La 1 estrena esta noche, a las diez, una de sus grandes ficciones de la temporada, Inés del alma mía, basada en la novela de Isabel Allende sobre Inés Suárez, la esposa del conquistador de Chile, Pedro de Valdivia. La serie de 8 episodios ya pasó por Amazon antes de recalar en su emisión semanal en abierto. Elena Rivera es Inés y Eduardo Noriega, Valdivia.

El personaje real parte desde Plasencia, donde vivía y en Sevilla la joven y audaz Inés Suárez se embarga hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido. En las Indias descubrirá al amor de su vida, Pedro de Valdivia, a quien acompaña en sus arriesgadas expediciones cuando ya Perú está asentada en su colonización tras la derrota del Imperio Inca.

“Es la historia de la relación entre dos países, desde una perspectiva moderna y a través de los ojos de una mujer. Supone la vuelta a los grandes relatos de ficción basados en novelas”, presentaba en esta semana Fernando López Puig, director de Ficción de TVE.

La producción de Boomerang ha emulando lo que hicieron Inés Suárez y Pedro de Valdivia: "viajar de España a Perú y cruzar el desierto de Atacama para llegar a Chile". El rodaje, elaborado en 2019, se encontró con las revueltas de Santiago de Chile y se paralizó durante tres semanas.

La zaragozana Elena Rivera, Karina durante más de doce años en Cuéntame cómo pasó, comenta que está enamorada "de esa niña de Plasencia que acaba siendo gobernadora de Santiago de Chile. Una mujer adelantada a su tiempo. Una guerrera”, presenta sobre su personaje.

Eduardo Noriega ha mencionado que conocía “de oídas” el personaje de Pedro de Valdivia, pero que desconocía completamente el de Inés Suárez. "Otro ejemplo de tantas mujeres ensombrecidas en la Historia" y que una obra como la de Allende y una serie como ésta permiten dar a conocer.

¿Qué opina Isabel Allende?

La propia escritora Isabel Allende ha señalado sobre la serie que está "tremendamente impresionada". "No solamente con los actores, sobre todo Inés y Pedro, que se te meten en el corazón los dos. También con la superproducción y cómo han podido reproducir la odisea de la conquista en Perú, Chile y España".

"Me gustó mucho que la serie: es fiel a la historia, no solo a la que escribí yo, sino a la verdadera de quién fue esta mujer extraordinaria, Inés Suárez, la compañera de Pedro de Valdivia. La única mujer española que llegó hasta la conquista de Chile en 1541. Una mujer que siempre he admirado por su valor, su coraje, su generosidad y olvidada por la Historia. Ahora, esta serie la trae al mundo de hoy con todos sus valores y su complejidad".

La serie reproduce el viaje que hicieron los personajes históricos y cuenta con una cuidada ambientación que ha sido llevada a cabo en escenarios naturales de Chile, Perú y España, donde el equipo estuvo rodando a lo largo de cuatro meses.

El rodaje, por el que han pasado más de 2.500 figurantes y ha contado con un equipo multicultural de alto nivel, de más de 350 personas, comenzó en las localizaciones españolas de Cáceres, Trujillo y el castillo granadino de La Calahorra.

La producción continuó en los impresionantes enclaves peruanos de Ollantaytambo, Chinchero y Pisak, para finalizar en Chile, en los espectaculares paisajes del desierto de Atacama, Araucania, Valdivia y Santiago de Chile, donde se construyó una ciudadela de más de 5.000 metros cuadrados en la laguna Carén, para representar el origen de esta ciudad.

El reparto encabezado por Elena Rivera, Eduardo Noriega y Benjamín Vicuña lo completan Carlos Bardem, Francesc Orella, Enrique Arce, Daniela Ramírez, Antonia Giesen, Carlos Serrano, Ismael Martínez, Juan Fernández, Mauricio Paniagua, Andrea Trepat, Nicolás Zárate, Patricia Cuyul, Rafael de la Reguera, Elvis Fuentes, Francisco Ossa, Gastón Salgado y Pedro Fontaine