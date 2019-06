Irene Escolar protagoniza la adaptación de 'Dime quién soy'

La novelista Julia Navarro respalda a la joven actriz Irene Escolar como protagonista de la serie de televisión de Movistar+ Dime quién soy, adaptación de la novela homónima. “Irene es Amelia. Es la Amelia que yo he escrito y que he imaginado. Desde el primer momento pensé en ella. No la conocía personalmente, pero la sigo como actriz y la veo con cada obra en el teatro. Sin ella, esto habría sido absolutamente imposible. Es una garantía”, valoró la escritora.

Escolar, por su parte, asegura estar “profundamente emocionada”. “Llevo muchos años sin hacer televisión (desde la serie Isabel) y, afortunadamente, ha sido una decisión consciente y premeditada”, relata la actriz, nieta de la recordada Irene Gutiérrez Caba.

“Adaptar #DimeQuiénSoy, con la grandiosidad que tiene la novela de Julia, es un reto muy grande. Quedé fascinado por Amelia Garayoa desde el primer momento y es un lujo tener a @IreneEscolar1 para interpretarla. Para mí es una aventura difícil pero muy estimulante” Eduard Cortés. pic.twitter.com/9hOJxYPrLI — Movistar+ (@MovistarPlus) June 12, 2019

En un acto de presentación organizado en la biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Retiro y en plena Feria del Libro de Madrid, Domingo Corral, director de Ficción de Movistar+, anunció que el rodaje de esta serie, compuesta por 9 capítulos, comenzará la semana próxima y acabará en enero.

El estreno en la plataforma está previsto para finales de ese año.

Dime quién soy, recorre el siglo XX desde la Segunda República hasta la caída del muro de Berlín a través de la vida de Amalia Garayoa, una mujer revolucionaria marcada por una fatal decisión que cambiará por completo el rumbo de su existencia. El director de la serie es Eduard Cortés, con José Manuel Lorenzo (su última serie emitida ha sido La Caza. Monteperdido) de productor ejecutivo, tras seis años promoviendo esta adaptación literaria.