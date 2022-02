José Coronado, abuelo de armas tomar en 'Entrevías'

Así es Tirso Abantos, el personaje protagonista de “Entrevías , la nueva serie de Aitor Gabilondo que se estrena hoy en Telecinco, con la que Un abuelo que no tiene nada que ver con el concepto tradicional de abuelo., la nueva serie de Aitor Gabilondo que se estrena hoy en Telecinco, con la que José Coronado se ha estrenado como abuelo en la ficción.

"Es mi primer proyecto de abuelo. Al principio fue un poco 'shock' pero luego me hizo bien porque me hizo darme cuenta de que los abuelos de ahora no tienen nada que ver con los abuelos del siglo XX. Un abuelo con 64 años puede estar hecho un toro", ha expresado el actor en un encuentro con medios.

Este aspecto, el "punto de originalidad" que da el hecho de que los protagonistas sean un abuelo y su nieta (Irene, un papel interpretado por la actriz Nona Sobo) fue una de las cosas que más le atrajeron del proyecto, junto con que se traten temas candentes como los prejuicios en torno a la inmigración.

"Me gusta aportar un granito a la sociedad y que, aparte de entretener, se pongan sobre la mesa temas como el de los prejuicios, que hoy en día está a la orden del día", ha apuntado el actor de 64 años. Creada por Aitor Gabilondo y David Bermejo, Entrevías (en las serie es un ficticio barrio obrero de la periferiad) es una historia que combina drama, acción y golpes de humor, y que narra la historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe en su vida.

El nuevo proyecto de ficción de Mediaset España y Alea Media, que tras Telecinco emitirá la plataforma Netflix, aborda cuestiones de fondo como la brecha generacional, los cambios en la sociedad, la crisis de valores y la convivencia entre personas de distintas culturas.

"Nuestras series de televisión permiten hablar de lo que está pasando en la sociedad con diferentes voces y de una manera equilibrada. Todos los temas que están en la serie están en la sociedad, es un debate vivo", ha apuntado por su parte Aitor Gabilondo, creador también de la exitosa serie Patria, en una rueda de prensa celebrada este lunes.

Esta es la tercera vez en la que Gabilondo y Coronado trabajan juntos, después de Vivir sin permiso y El Príncipe. Y es también una nueva aparición del tándem José Coronado-Luis Zahera, que también está en la serie, con otros actores como Manolo Caro, María de Nati, el colombiano Felipe Londoño o la cubana Laura Ramos.

Con Entrevías , la primera serie de ficción que se estrena en Telecinco en meses, se vuelve "al retrato de barrio", ha contado por su parte el director general de contenidos del grupo, Manuel Villanueva.

En la rueda de prensa ha estado presente también el consejero delegado de Mediaset en España, Paolo Vasile, así como el otro creador del proyecto, David Bermejo.

Coronado se presenta como "un antihéroe", de una persona que "piensa que el mundo se ha ido al carajo" y que su barrio es un ejemplo de lo que ha sucedido y, por ello, intenta aislarse de todo. Tras la llegada de su nieta, Tirso Abantos sentirá que "la sociedad penetra en su casa" y vivirá "una nueva vida que no se esperaba", entendiendo que a través de la convivencia se pueden "romper los prejuicios".