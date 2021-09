José Yélamo: “Aprender al lado de Mamen Mendizábal ha sido un honor”

Este periodista gaditano y cadista en acción acaba de debutar en el prime time al frente de La Sexta Noche tras su andadura de reportero por Telecinco, La 1 y en su actual cadena, con varios años de plató al lado de Mamen Mendizábal e Hilario Pino en Más vale tarde. Ahora tiene la oportunidad de llegar a más público junto a Verónica Sanz. Hijo de Antonio Yélamo, director regional de la Cadena SER, miembro de una estirpe unida a la radio desde hace décadas, quiso desmarcarse de las ondas, buscando un camino propio que le llevó a la pantalla. La Sexta Noche sale del plató y se emite este sábado desde La Palma.

–¿Cómo ha sido ese camino hasta llegar aquí?

–Recuerdo el primer día en el Diario de Cádiz y mi primera historia, en el barrio de Puntales. No recuerdo el tema en concreto, pero sí me veo solo en la plazoleta, donde no conocía a nadie, decir que era del Diario de Cádiz y la gente abrirme las puertas de su casa para contarme los problemas. Después ver la página en blanco en la redacción y, lo mejor, ver impreso tu trabajo al día siguiente. Fue como algo mágico. Y llevé ese primer periódico con cariño y orgullo a mi casa. Desde entonces ha sido un camino bonito, aunque todavía me queda mucho aprendizaje y mucho por hacer. Pero estar en La Sexta Noche no es sólo un mérito personal sino el trabajo de muchos compañeros a mi lado y muchos periodistas en todas partes que me han tenido informado. Creo que tiene significado para esta profesión.

"Yo no tenía en mente trabajar en la televisión, pero sí tenía presente huir de la radio para que no me asociaran por ser sólo hijo de Antonio Yélamo2

–¿Y recuerda su primera vez ante un micrófono?

–Mi primera experiencia fue en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, ayudando en la retransmisión a Luis Rivas. Yo llevaba el cesto y en un cuaderno los nombres de los toros. Lo grande de Luis Rivas es que no sólo retransmitía la corrida por SER Puerto sino que a las horas en punto entraba en el boletín de Canal Sur, porque trabajaba a dos bandas y me dejó esos minutos a mi cargo. Fue mi primera y única tarde de toros en la radio, fue en el año dos mil y poco, tenía 17 años más o menos. Pero mi primera actividad semiprofesional fue con el Diario de Cádiz, como becario y después un año en prácticas.

–¿Cómo pasó del medio escrito al audiovisual?

–Pasé incluso antes por El Correo de Andalucía, con Hernández Rodicio. Yo no tenía en mente trabajar en la televisión, pero sí tenía presente huir de la radio para que no me asociaran por ser sólo hijo de Antonio Yélamo. Hablé con Jesús Martínez, que era redactor de Telecinco en Granada. Y allá me fui a aprender. Me dio mucha bola y me enganché. Me gustó hacer reportajes. Primero empecé en los informativos de Telecinco y después en España Directo, donde aprendí a editar en cinta y a montar las piezas en espacios inverosímiles.

–La clave fue la desaparición de aquel España Directo, casi de un día para otro.

–Eso ocurrió en 2011, llega Rajoy, no se renueva el consejo de administración y el programa desaparece. Nos fuimos, entre ellos Roberto Leal y yo. Me tomé un año sabático, que no había podido disfrutar antes, con 27 años. Al acabar aquello tan abruptamente, me marché a aprender inglés, de viaje por Oceanía, por Nueva Zelanda, Samoa. Estuve cantando flamenco, vendimiando. Podía buscar curro pero no tenía hipoteca, ni familia, así que me fui de viaje. Regresé a finales de 2012, eché el currículum en La Sexta, tuve suerte y hasta aquí. Estuve unos meses en los informativos de fin de semana, conocí por entonces a mi mujer (Paula del Fraile, aparece en la información de Aruser@s) y me sumé a Más vale tarde.

–La Sexta le ha dado todo. Y ahora decir que hizo de todo es decir poco.

–Todo, hasta he cantado. He tratado temas de salud, estuve en muchas manifestaciones, he cocinado en el plató con Cristina Almeida. He conocido registros que no sospechaba que tenía.

–Aún tiene cara de jovencito ¿es un problema? ¿es una venaja que le permite atraer a varias generaciones?

–Me conservo bien. Parece que conecto con los jóvenes y con las abuelas, pero yo no debo decirlo. Aprender al lado de Mamen Mendizábal ha sido un honor. Como pareja de Hilario Pino en las tardes para mí ha sido una medalla. Ferreras siempre ha contado conmigo en Al rojo vivo. Es un privilegio poder haber currado en tantos contenidos diferentes en La Sexta.

–¿Cómo se ha incorporado a su nuevo programa?

–Mi principal reto inicial en La Sexta Noche es ser yo mismo cuanto antes. La clave de la televisión es ser auténtico. La propia tensión de un formato de tantas horas me obliga a esforzarme. Yo quiero sentirme lo más cómodo posible cuanto antes.

"El sábado, y por la noche, puede ser el momento para repasar, para masticar toda esa realidad y analizarla"

–¿Cual sería su estructura para un espacio tan largo?

–Fundamental, un espacio basado en actualidad, información y análisis. Van a seguir los colaboradores en la mesa de debate con algunas novedades, políticos que no están en primera línea pero que tienen mucho que decir. Lo importante es tratar la actualidad e interpretarla, la subida de la luz, el volcán de La Palma (hoy, de forma inevitable se ofrece en directo el programa desde la isla), la situación actual de la pandemia. La Sexta Noche va a seguir siendo reconocible.

–En estos años en los que la actualidad diaria está siendo tan vasta realmente pone nás fácil llenar tantas hora. ¿Tiene algo de mérito añadido que La Sexta ‘sobrealimente’ esa actualidad?

–Creo que hay algo de todo. En estos últimos años hemos tenido elecciones repetidas, una comunidad que quería independizarse, una pandemia mundial, se ha acabado el bipartidismo...

–El sábado hasta hace unos años era ‘el día en que no pasaba nada’.

–La actualidad sigue siendo sobre todo de lunes a viernes y no puedes estar pendientes de todo lo que pasa. El sábado, y por la noche, puede ser el momento para repasar, para masticar toda esa realidad y analizarla. Algo así no existía antes de La Sexta Noche.

–Su actual programa comenzó prácticamente como especiales Al rojo vivo.

–Nació de la necesidad de estar en directo en la noche de los sábados.

–¿Qué tal la coordinación con Verónica Sanz?

–He coincidido con ella en otras coberturas. Nos conocemos de al menos hace quince años. Con ella es muy fácil coordinarse. Estamos ante un formato engrasado. Yo los conozco a todos, no soy alguien que venga de otra cadena. Yo soy ADN de La Sexta. Me he mudado de piso pero sigo en el mismo edificio. A todos los vecinos os conozco.

"Roberto Leal es más que un amigo. Es mi hermano. Es un referente de la televisión"

–¿Qué respondería a los que critican el estilo de su trabajo y la línea editorial de su cadena?

–Que sigan criticándonos y que nos vean. Eso siempre estará bien.

–En Pasapalabra tiene a un compañero de muchos años, Roberto Leal, con el que coincidió en España Directo...

–Estuve en su programa y ahora en octubre se verá. Roberto es más que un amigo. Es mi hermano. Es un referente de la televisión. Nos conocemos desde hace muchos años y nos vemos cada semana en la casa de uno de los dos. Nos retroalimentamos desde entonces, vamos aprendiendo juntos desde que teníamos veintipocos años. Dicen que somos separados al nacer y hay gente incluso que nos confunde. Tenemos una gran conexión.

–¿Coincidirá en casa con su esposa, Paula del Fraile? (en Aruser@s le menciona como “el pariento”).

–Vamos al revés en turnos. Nos vemos las tardes que libramos, nos han destrozado los fines de semana. Pero esto es nuestra profesión y no podemos quejarnos de este momento que vivimos.