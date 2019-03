Juanma Castaño: "me produce pena el final de 'Noticias Cuatro"

Apasionado de la profesión y amante del deporte. Con apenas 16 años comenzó su andadura en SER Gijón con el programa Jóvenes y campeones. Su desparpajo y capacidad de comunicación ante las cámaras le han abierto muchas puertas profesionales a lo largo de estos años. Y finta por las redes sociales. Tras buenas temporadas en un referente de su temática como Deportes Cuatro, espacio en el que alcanzó la popularidad en aquella victoriosa Eurocopa del 2008, desembarcó el pasado verano en la plataforma Movistar+, siendo uno de los rostros de su cadena deportiva generalista, #Vamos. Anteriormente, se incorporó al equipo de deportes de la Cope, donde desde agosto del 2016 dirige y presenta el programa nocturno, El Partidazo.

–Ahora que cuenta con una dilatada trayectoria en radio y televisión. ¿Qué queda de aquel joven que comenzó a dar las prácticas en SER Gijón?

–Por encima de todo quedan las ganas. Conservo esa ilusión que siempre se debe mantener, aunque suene a tópico. Me encanta mi trabajo y estoy justo donde quería estar cuando comencé muy joven, haciendo un programa todos los días en Gijón.

–Aún no hace un año de su fichaje por Movistar+, ¿qué valoración hace del cambio que asumió en su carrera profesional?

–La valoración no puede ser más positiva. Estoy encantado, he pegado un cambio fundamental en mi vida profesional y personal. Me gusta mucho donde estoy, en el ámbito donde trabajo y el programa que estamos haciendo. Estamos muy satisfechos con el trabajo que ponemos en marcha cada domingo en Movistar+. Ojalá pueda durar muchos años mi estancia en aquí. La adaptación ha sido magnífica y estoy muy agusto.

–Con experiencia profesional tanto en radio como en televisión ¿qué piensa que tiene la radio que no tiene la televisión?

–La radio traslada la personalidad del periodista, es un medio de comunicación más tradicional y muy vinculado a la figura del comunicador. Mantiene la inmediatez, presente durante toda su historia, y tiene una alta dosis de credibilidad. En ese sentido tenemos que aprovecharla.

–Y al contrario, ¿qué posee la televisión que no está tan presente en el medio radiofónico?

–La televisión tiene la fuerza de la imagen. En la radio el protagonismo es la voz del comunicador y en la televisión prima por encima de todo, la imagen. Por sí sola, la mayoría de las veces ya cuenta la noticia. Eres un simple complemento de la información. La televisión deja al comunicador en un plano mucho más discreto que en la radio.

–¿Cómo es el día a día, en la faceta profesional, de Juanma Castaño?

–Este año es mucho más tranquilo. El año pasado cuando presentaba al mediodía Deportes Cuatro pasaba muchas horas fuera de casa. Ahora trato de llegar a la radio a primera hora de la tarde. Aquí estoy con el equipo el resto del día, preparando el programa, estando al tanto de la actualidad deportiva y viendo los partidos. Al tratarse de un programa que se lanza por la noche llegamos muy tarde a casa. Somos aves nocturnas que terminamos la jornada laboral muy tarde.

–Ha permanecido durante muchos años en Cuatro ¿qué opinión le merece la eliminación de ‘Noticias Cuatro’ y los bajos registros de audiencia de la cadena en estas semanas?

–Me produce mucha pena. Creo que Noticias Cuatro era una marca muy importante dentro de la cadena desde su fundación. Ahí disponen de un equipo de preofesionales muy válidos. Es muy injusto lo que está sucediendo, yo nací con esa marca. También tuve la misma sensación cuando se acabaron Las Mañanas de Cuatro, se fue Manolo Lama, me fui yo o más atrás en el tiempo con la fuga de El Hormiguero, otro de los buques insignia de la cadena. A Cuatro se le fue yendo poco a poco mucho potencial y eso luego se termina de reflejar en los datos de audiencia.

–Cuenta a sus espaldas con varias Eurocopas, Mundiales de fútbol, Juegos, Champions, Vuelta, Tour de Francia… De todos estos grandes eventos del mundo del deporte, ¿cuál es, entonces, el más gratificante y por qué?

–Todos tienen lo suyo. Disfruté muchísimo en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero, digamos que el evento que marcó, de manera significativa, mi trayectoria profesional fue la Eurocopa del 2008, que tuvo lugar en Austria y Suiza. Pasé de ser un reportero más a ser una persona conocida en España. En ese evento me bañaron los jugadores en el vestuario, de repente me vi siendo protagonista. La cobertura televisiva fue muy importante y generamos un ambiente espectacular en la plaza de Colón. Todo salió perfecto. Se dieron una serie de circunstancias para que fuera un evento redondo.

–Siendo aficionado confeso del Sporting de Gijón ¿desde esa perspectiva puede afrontar con más objetividad las informaciones de los dos grandes clubes de España?

–Tengo la suerte o desgracia que no soy aficionado de ninguno de los grandes. Eso me permite mirar las informaciones desde cierta distancia. Hay gente a la que le sorprende, pero es verdad: no siento la obligación ni de ser del Real Madrid ni del Barcelona. No soy ni de uno ni de otro. Intento ser objetivo con ambos y tratarlos de la misma manera. Y cuando me toca hablar del Sporting de Gijón también pretendo ser objetivo y separar mis colores de la profesión.

–En la actualidad, compagina ‘El Partidazo’ de la Cope con las retransmisiones deportivas de Movistar+ ¿cómo lleva el pruriempleo en una profesión con un alto grado de desgaste?

–Muy bien. Trabajo con el mismo material (la jornada de Liga), tanto en radio como en televisión. No tengo que cambiar de rol. Paso de un plató de televisión a un estudio de radio, pero ejerciendo funciones muy similares y hablando de los mismos contenidos. Movistar+ me da todas las facilidades del mundo para compaginar el programa resumen de la jornada con mi trabajo intensivo en la Cadena Cope. Estoy disfrutando y aprendiendo mucho en Movistar+.