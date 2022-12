Laura Madrueño: De ‘El Tiempo’ a ‘Supervivientes 2023’

Laura Madrueño afronta una nueva aventura profesional en Mediaset. La periodista, que hasta ahora formaba parte del equipo de presentadores de El Tiempo en Mediaset España, se estrenará en un programa de entretenimiento como presentadora de Supervivientes 2023, desde Honduras, el cometido que ha desarrollado en los últimos años Lara Álvarez. De esta manera, Madrueño engrosa una lista de presentadores que ya cuenta con Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera.

Lara Álvarez, presente desde Honduras en las ocho últimas ediciones del reality de supervivencia, disfrutará de un tiempo de descanso para encarar nuevos proyectos dentro del grupo audiovisual. Su sustituta será Laura Madrueño que debuta en este tipo de formatos y encuentra un trampolín inesperado para su carrera profesional.

Laura Madrueño es licenciada en Comunicación Audiovisual. Forma parte del equipo de Informativos Telecinco, estando al frente del espacio El tiempo que se emite todas las noches tras el informativo de Pedro Piqueras. No se trata de un rostro nuevo en Telecinco, ya que también ha colaborado en El programa de Ana Rosa, Sálvame, entre otros formatos. No obstante, por primera vez saldrá de su zona de confort para emprender una nueva aventura en Mediaset de la mano de Supervivientes.

Además, ha fundado la productora We are Water Films que se encarga de realizar documentales submarinos, una de sus grandes pasiones. Laura está muy concienciada con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Hace poco concedió una entrevista a la revista Diez Minutos en la que se definía de la siguiente forma. “Soy muy sensible, entusiasta, trabajadora, constante, deportista y me ilusiono por las cosas y la vida. En casa me han enseñado a apreciar las pequeñas cosas”, ha destacado. La periodista cuenta con un libro en el mercado, Somos agua, en el que trata los principales problemas que afectan a los océanos.