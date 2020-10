Little Mix presenta la gala de los EMA MTV que releva a la de Sevilla

El grupo pop británico Little Mix será quien presente la gala de los EMA 2020 en MTV que releva a la del año pasado celebrada el Sevilla. La entrega de premios será el 8 de noviembre, a las nueve de la noche, a través de todos los canales de MTV en todo el mundo en un programa donde todo será virtual, sin público presente. Little Mix grabará sus intervenciones en Londres.

Honestly been struggling to keep this a secret and now we can finally scream it out loud for the world to hear...*Cue the confetti 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🗣️ @LittleMix WILL BE HOSTING THE 2020 #MTVEMA 8 NOV BB!!!! 💕 pic.twitter.com/InjRb00ZdP