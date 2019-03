“Llegamos a un público joven que está sin canales”

Fichó por Mediaset con el efímero All you need is love, en Cuatro con Risto. Irene Junquera, contertulia hasta entonces en Zapeando y fija del programa de Pedrerol, El chiringuito de Jugones, donde debutó como portavoz de los espectadores, se quedó sin proyectos de sopetón. Ha regresado a la pantalla con Safari, a la caza de la tele, junto al actor Nacho García, a las 18.45 en el canal FDF, que de este manera amplía su parrilla mucho más allá de las redifusiones de Aída y La que se avecina.

–Este programa es en directo. ¿Es cómo se siente más a gusto?

–Yo me siento a gusto con el directo porque estás atenta, sacas lo mejor de ti. En Safari estamos pegados a la actualidad y variamos la escaleta en cualquier momento. Tenemos un equipo maravilloso que por supuesto ve mucha televisión y se va de caza.

–¿También se convierte en una obligación de que usted vea mucha tele?

–Yo me pongo a verla siempre que puedo. Estoy también a la caza de cualquier asunto que puede interesar.

–¿Aceptó porque este programa le recordaba a Zapeando?

–Cuando me lo propusieron no lo dudé. Es un formato que parece sencillo (y no lo es), pero sobre todo es muy divertido. En FDF llegamos a un público joven, que se ha quedado sin canales. Coincide con Zapeando en que repasa la televisión.

–En FDF le pasa como en Mega, no están llamados a grandes multitudes...

–Exacto, como en El chiringuito. No es un público tan grande en número pero en estos canales la audiencia es superfiel. Para mí es importante dirigirnos a unos espectadores que tienen otro concepto del consumo de TV.

–¿La televisión es para tomársela a broma?

–La risa es lo más efectivo para algo tan serio como la TV. En Mediaset hay contenido de sobra para analizar y destripar. Y para reírte con Safari no tienes que ser un seguidor de los realities. Aquí destacamos lo más chulo de nuestros canales, aunque haya vídeos de GH Dúo que son de dulce.

–¿También abarcarán webs, cadenas extranjeras?

–Iremos ampliando. La tele es tan infinita que no damos abasto. Hay siempre material para esoger.

–¿Cómo es Nacho García?

–Nos vamos conociendo y lo importante en que nos divertimos en el directo. Safari va evolucionando. Él es la respuesta cómica. Nos complementamos.

–¿Echa de menos Zapeando?

–Obviamente echo de menos a mis amigos. En todas partes donde he estado he sido feliz y conservo amigos. La vida te va llevando y no sabes dónde vas a terminar.