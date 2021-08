"'The Challenge: Espías, mentiras y aliados' está hecho para mí"

–Usted es una persona acostumbrada al riesgo y a los desafíos. ¿Cómo afronta esta nueva experiencia en ‘The Challenge: Espías, mentiras y aliados’? –No hay cosa que me guste más que el riesgo y la competición. Entonces es un programa que está hecho para mí. Lo descubrí hace poco, pero está hecho a mi medida. Estaba estudiando oposiciones a bomberos y contaba con la preparación física necesaria para afrontar los retos y pruebas que plantea el reality. Llegó la llamada del programa y acepté de inmediato.

–Este tipo de desafíos vienen muy bien para conocer sus propios límites… –La mayoría de las pruebas son desafíos extremos. Todas están controladas con circuitos de seguridad. A cualquier persona le puede marcar su límite, aunque todos los participantes están muy preparados para sobreponerse a ellas. Las pruebas son una mezcla de muchas cualidades. El participante que más cualidades reúna saldrá vencedor. Hay que estar muy preparado para superar este reto. Cuanto más sepas, mejor.

–¿Existe mucha competencia para conseguir el premio final? –Sí. Empezamos 34 y cada semana se van realizando varias pruebas de eliminación. Al final es uno contra uno y el que pierda se va para su casa. Somos 34 y solo puede ganar uno. Así que imagínate. Aquí peleamos todos contra todos.

–Su objetivo es la victoria, va a por todas… –Sí. El premio es muy grande. Es un millón de dólares y todos queremos conseguirlo. Tampoco voy obsesionado con lograr el premio, porque ya el mero hecho de estar en el reality es una pasada. Además, nos pagan una retribución semanal. El premio no es mi única misión, no traicionaría a mis amigos por conseguir la victoria.

–Ya en ‘Supervivientes’ quedó muy cerca del triunfo final...–Sí, desgraciadamente quedé segundo. Tengo un gafe, pero bueno en este reality igual es diferente.

–¿Qué recuerdos tiene de su experiencia en ‘Supervivientes’? –Fue hace ya tres años, pero fue mi primer paso en la televisión. Me preparó tanto en el aspecto de la supervivencia, con el hambre que pasamos, dormir en el suelo, tener que cazar y recolectar para subsistir… y también coges muchas tablas para la televisión y te ayuda a superar la vergüenza ante las cámaras. Me ha servido para estar más suelto en The Challenge: Espías, mentiras y aliados.

–¿Cómo se definiría? –Una persona adicta al riesgo y a la aventura. Si me proponen cualquier tipo de reto tengo que aceptarlo.