Lola Flores no entraría en 'La Voz Senior'

La mecánica de La Voz Senior es similar a la de La Voz y La Voz Kids. Primero tienen lugar las audiciones a ciegas donde los coaches no ven al participante y solo valoran su voz. Después los asaltos. Y así hasta encontrar al ganador en la gala del miércoles próximo. La esencia de La Voz siempre ha sido valorar en primer lugar, como su propio nombre indica, la voz. Sin tener en cuenta otros aspectos como el físico. Pero en La Voz Senior hay algo fundamental que pasa desapercibido cuando los coaches están de espaldas a los participantes. Ese algo es el carisma, la gracia o el arte de los que se suben al escenario. De ahí que Lola Flores, por ejemplo, no hubiera pasado de la primera fase en este talent. Si David Bisbal, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco tan solo se hubieran guiado por la voz de Lola, probablemente no se habrían girado. Si hubieran visto su forma de moverse y de expresarse, no habrían dudado en pulsar el botón y luchar por ella para que formara parte de su equipo. De momento Helena Bianco, la vocalista del grupo Los Mismos, ha tenido la suerte de pasar a la gala final.

Llega una edad en la que lo de menos es ser correcto. Es mejor tener arte, caer en gracia, sorprender, tener carisma. Y eso en La Voz Senior al principio no se tiene en cuenta. Es una pena y debido a esto se fueron quedando por el camino algunos participantes que hubieran dado buenos momentos no solo desde el punto de vista musical, también desde el punto televisivo que al fin y al cabo es de lo que se trata. Por el programa han pasado cantantes que en su día vivieron una época de éxito en el mundo de la música y que ahora buscan una nueva oportunidad en un momento de más madurez y relajación. Pero en muchas ocasiones no han logrado el deseado pase porque ha dado igual lo que han hecho sobre el escenario. Durante las emisiones de las galas son muchos los espectadores que en redes sociales se sorprenden cuando los coaches no se dan la vuelta con según qué participantes. Ocurrió con Nico Fioole, un hombre de ochenta y dos años. Fioole ha trabajado con artistas reconocidos. Pero su actuación, para la que eligió un look de lo más elegante y demostró su swing, no sorprendió a los cuatro jueces que solo escuchaban su voz. La presentadora Eva González se asombró de que no hubiera sido elegido.

Se nota que el jurado es de otra generación. Hubiera estado bien contar entre los coaches con algunos más experimentados, de la edad de los concursantes. Probablemente se habrían dado la vuelta con participantes con los que los de ahora no se la han dado. Esto se refleja en José Mercé y Tomatito, dos de los asesores de los jueces. Mercé sabía quien era Blanca Villa, una de las concursantes andaluzas que sí ha conseguido superar la fase de los asaltos. Al contrario que ha ocurrido con Blanca, por La Voz Senior han pasado otros cantantes que cuentan con una amplia trayectoria en el mundo de la música pero que no han logrado continuar en el formato. Es el caso de José María Guzmán. El cantante del grupo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán convenció al jurado con su interpretación de la canción Señora Azul, pero luego no superó los asaltos. En el caso de Maruja Garrido no pasó de las audiciones a ciegas. Al no ver el arte con el que se movía sobre el escenario los coaches no se giraron. Lo mismo ocurrió con Gonzalo Fernández Benavides. El que un día participara en la OTI y diera vida a Bruno en la serie Verano Azul no fue elegido por ningún jurado.