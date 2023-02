Lola Flores pronosticó que España ganaría Eurovisión con flamenco. Y vislumbraba a Blanca Paloma

El programa La Clave, en la por entonces escondida Segunda Cadena, los viernes por la noche, y conducido por José Luis Balbín, dedicó su entrega número 352 (un logro de permanencia en la parrilla) al futuro de la copla y del flamenco, que durante la dictadura habían copado un lugar de privilegia en la crónica sentimental del país. Qué sabe nadie se titulo ese coloquio emitido el 23 de noviembre de 1984. Ahí se encontraba el novelista y ensayista Manuel Vázquez Montalbán teniendo algunos roces con Lola Flores sobre la pervivencia de los cánones de la llamada canción popular española y su identificación con una España superada.

En un espacio de debates profundos y eruditos para el espectador era casi una excentricidad que el recientemente fallecido Balbín llevara al plató a estrellas de la copla como Marifé de Triana, Antoñita Moreno, Juanito Valderrama, Paquita Rico y Lola Flores para haber de lo que había sido la música en España, junto a Montalbán y el poeta José Luis Ullán. Todos los participantes de aquella deliciosa velada, por cierto, han fallecido. Y sí, aquí es donde Lola dijo que quería que en la caja "me la metan... la bata de cola". Una frase resulta con ingenio y desparpajo jerezano que ha pasado a la posteridad.

En el fondo lo que quería tratar La Clave en aquella noche era el examen de la copla con canciones asociadas a una época y si estaba tan desfasada como el propio tiempo al que la memoria unía.

¿Qué futuro tenía la copla y el flamenco? ¿Tendrían futuro las folclóricas? ¿Lo racial, lo español en lo artístico, podría quedarse relacionado con la derecha nostálgica?

Vázquez Montabán hablaba de "un género que se estaba muriendo" porque "no había canciones a la altura" de otro tiempo, tiempos de un nacionalismo español artificial.

Pero Lola Flores, que arrambló al resto de contertulios con su temperamento aquella noche, lo tenía clarísimo y aprovechaba el ejemplo de Eurovisión. Ullán barajaba la rápida decadencia de todas las canciones de melodías simplonas. Las canciones de Eurovisión pasaban tan desapercibidas ya por la gente que no quedarían en la "memoria auditiva". No atinó en esa apreciación. De hecho, 40 años después está más vigente que nunca el Quién maneja mi barca con el que Remedios Amaya acudió con triste resultado pero con valiosa aparición en Munich.

"Ahora llegan muchos artistas pero al año terminan", añadía con retintín Lola sobre la efervescencia pero a la vez desgaste rápido de los intérpretes en la España de la Movida de principios de los 80.

Al hablar José Miguel Ullán de Eurovisión, la jerezana se alzó desafiante. Por supuesto que Eurovisión era un acontecimiento de canciones memorables, pero había que llevar un tema idóneo "y representativo de cada país". De España, la copla, el flamenco, como va a sucederá ahora, en 2023, con Blanca Paloma y Eaea, vencedora este sábado del Benidorm Fest.

"Que manden a Rocío Jurado a Eurovisión a ver si no queda primera o segunda". El último puesto de Remedios Amaya impidió que durante años no se planteara una posibilidad así.

Lola era una convencida de lo que hoy mismo piensan los eurofans españoles: Blanca Paloma con sus bulerías de Eaea, tan tradicionales, tan innovadoras, está en condiciones de asombrar a todo el continente. Lo que le faltaba al flamenco era una puesta en escena espectacular y contemporánea.

Y así opinaba Lola Flores: "Yo porque no mando en este país, pero a mí me gustaría nada más que por hacer la prueba que mandaran a una que cantara una canción española a Eurovisión. Verás como no quedaba en la cola. Una intérprete y una canción de España, una canción de nosotros, como cantan las mejicanas y los mejicanos y como cantan con los tangos los argentinos.

"Eso es verdad", asiente Valderrama.

"¿Tú te ofrecerías para el año que viene?", preguntaba Ullán a Lola y se le atisba cierta malicia.

"Yo no (tajante) porque no soy una buena cantante. Pero hay muy buenas cantantes, que se pueda cantar una canción de España. Que manden a Rocío Jurado. A ver cómo se quedan, a ver si no sale la primera o la segunda. Pero si mandan a cuatro, o a cinco, cantando unas cosas que igual las cantan en Italia, en Suiza y en Alemania. Pues, amigo mío, ¿esa qué representación de España es? Por lo menos que lo intenten".

"¿Y el intento con Remedios Amaya?", dejaba en el aire Ullá.

"No.., muy mal intento. Porque Remedios es una mujer que canta muy bonito y que tenían que haberle rodeada en lugar de una orquesta tenían haberle puesto diez guitarristas, diez palmeros (en Eurovisión el limite son cinco acompañantes). Esa mujer sale a cantar la barca... sin decirte que la barca fuera un número excepcional, pero mejor preparada. Salió como si hubiera salido de una cueva, descalcita, con una orquesta detrás sin ritmo y muy mal preparada. Que manden a una canción española, por una mujer con una voz bonita, que tenga temperamento. A ver cómo sale".

"Siempre y cuando dejen a la intérprete lo que quiera cantar. Todos esos artistas ha ido con una canción determinada, escogida por unos señores", añadía Antoñita Moreno.

Prácticamente Lola Flores estaba vislumbrando a la ganadora del Benidorm Fest 2023. A Blanca Paloma. Y además ha sido elegida por aclamación unánime justo en el centenario del nacimiento de la visionaria, y siempre con sentido agudo del espectáculo como Lola Flores, que en ese programa, además, lamentaba: "¿Por qué nos estamos americanizando tanto?" Blanca será la que ponga la pica del flamenco en el corazón de Liverpool.

En el vídeo de abajo está ese programa de La Clave íntegro. El momento sobre Eurovisión de Lola Flores esta en las 2 horas y 6 minutos.

Por cierto, en las 2 horas y 51 minutos, se la pregunta sobre la edad. La de Jerez dijo que "tenia 270 años", concluyendo sobre el enigma de su edad, dijo "los años son los que se representa". A continuación Lola responde sobre "el valium" que cree un espectador que le han dado. Ella dice que era "un poco de bicarbonato por el ardor de estomágo". Ella no era "pastillera".

Y en las 2 horas 56 minutos, lo de la bata de cola... "Es mi sello personal. Mi bata de cola no me la quita nadi. Y moriré con ella. A lo mejor pido que en la caja me la metan...".