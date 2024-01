Loreto, ganadora de 'MasterChef Junior': "Pedí a los Reyes una yogurtera y una 'air-fryer"

Loreto es una niña alicantina de tan sólo 8 años que se ha proclamado ganadora de esta nueva edición de MasterChef Junior navideño en La 1. Sus padres regentan un mesón en la localidad de Mutxamel, donde esta concursante encontró bien pronto su vocación, aunque también le gustaría ser pediatra. En la final de este miércoles, en duelo contra el gran favorito, Jesús, se impuso con un menú donde plasmaba el homenaje a su abuela y que convenció al jurado habitual del programa de Shine Iberia y el chef Dabiz Muñoz. La ganadora de MasterChef Junior se lleva 12.000 euros de premio en formación y un minicurso en el Basque Culinary Center.

-Enhorabuena, Loreto. Ya ves la lata que te estamos dando los mayores con la victoria en MasterChef.

-Sí, ya me doy cuenta. Todo lo de este programa ha sido superemocinante y superdivertido. Me lo he pasado muy bien y todo ha estado bien.

-De todos los amigos que has conocido en el concurso ¿cuáles son con los que has trabajado mejor?

-Además de los que han participado han sido muy buenos amigos los cocineros. Me ha caído muy bien Dabiz Muñoz y Martín Berasategui, fue muy simpático.

-¿Te van a invitar a que vayas a sus restaurantes?

-Martín Berasategui, sí. Dabiz Muñoz no creo.

-Para ganar con ocho años MasterChef, todos tus recuerdos están unidos a la cocina ¿no?

-Como mi padre tiene un bar desde muy pequeñita estoy ahí. Siempre he visto a mi padre cortando cebollas, haciendo sofrito. Es lo que quería hacer con él.

-¿Qué fue lo primero que recuerdas que cocinaste?

-Una hamburguesa a la plancha. Me salió muy bien. Es cuestión de controlar el fuego.

-¿Y qué plato te sale mejor?

-La paella de conejo. Y cuando estoy sola en casa me gusta hacer esferificaciones, porque estoy más tranquila para hacerlo. Cuando estoy con mi madre hacemos mucho jaleo en la cocina.

-¿Quién te ha enseñado a hacer esferificaciones?

-En MasterChef, ahí hemos aprendido a hacer muchas cosas.

-A la paella hay muchas personas le echan chorizo.

-Yo no he probado la paella con chorizo, no se le suele poner, creo que no queda bien así. Para que una paella quede bien hay que sofreír bien el conejo, que su sabor pase al arroz. Yo echo pimiento rojo, que queda muy bien. Y sobre todo hay que ponerle amor.

-¿Qué has pedido a los Reyes Magos, ya que te has portado tan bien?

-Me pedía para que me lo trajeran los Reyes una yogurtera, una 'air-fryer', ropa de gimansia rítimica, más ropa y un peluche.

-¿Qué sabores raros quieres hacer con la yogurtera que te traen los Reyes?

-Me gustaría hacer uno de mango y otro de kiwi, que son sabores que no he probado en el yogur.

-¿Tus padres quieren que seas chef cuando seas mayor?

-Mi padre no quiere que sea cocinera porque dice que es mucho trabajo. Me gustaría ser cocinera y pediatra. Me vendría bien trabajar en las dos cosas, pero no creo que pueda ser así. Ya lo decidiré.

-¿Qué te ha dicho la abuela por el menú de la final?

-No se ha enterado mucho porque es muy mayor. Gracias a ella estoy en MasterChef y se lo quería dedicar.

-¿Vas a incorporar al bar de tu padre alguno de los platos de tu invención?

-Sí, voy a incluir un par de ellos, me lo estoy pensando, pero es una sorpresa para mi padre.