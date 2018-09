MTV estrena doble programa sobre videojuegos

La cadena MTV, en las plataformas de pago, ha presentado dos de sus novedades y estrenará así un par de programas del mundo de los videojuegos en colaboración con Vodafone, tras el buen resultado de Gamers.

MGZ! es el nombre del nuevo magacín de entretenimiento juvenil con la actualidad no sólo en el mundo de los videojuegos sino también de música, moda, ocio digital y street art. El nuevo espacio se ubica en la noche de los jueves, a las 22.30, y su primera entrega se inició anoche. En franja diaria, a las 20.30, la cadena estrena +QGamers, informativo dedicado a lo último en videojuegos, música, moda y arte urbano.

Ambos nuevos formatos están presentados por Maya Pixelskaya, especialista en videojuegos, moda y tendencias y que ya ha presentado otros espacios en el canal de Twitch de Esports Vodafone como el noticiario Speedrun o las entrevistas Ask Me Anything (AMA).

MGZ! contará con invitados de todo tipo que jugarán a sus videojuegos favoritos y actuarán en una máquina de baile retro o se convertirán en protagonistas de una aventura gráfica. Entre sus secciones figuran MGZ! Adventure; Insert Coin, con jugadores profesionales; Hit Machine;Giants Epic Plays sobre secretos de juego; o The Gamer Song.