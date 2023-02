Macarena Olona se identifica con Shakira tras la infidelidad de Gerard Piqué

El periodista Jordi Évole se sentó con Macarena Olona para hacer un repaso de la experiencia de la alicantina en política dentro del partido Vox. Después de que haya dejado su puesto como secretaria general de Vox y haber sido candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las anteriores elecciones, Olona ha querido contar su experiencia al periodista catalán.

Ha expresado que a pesar de haberse retirado de la política podría volver a ella en algún momento : "Si yo vuelvo a la política activa es porque será que piense que puedo ocupar un espacio que sea necesario para asegurar la gobernabilidad de este país". Ha hecho un retrato que ha dejado en muy mal lugar al partido del que formó parte y que representaba.

La entrevista fue larga y no muy clara por parte de la alicantina, esquivando preguntas para no salir mal parada no quiso mojarse en determinados temas. En temas de actualidad, y más banales, no dudó en expresar cuál era su opinión al respecto.

Olona y Évole hablaron de la infidelidad de Piqué a la cantante colombiana, Shakira. Hay pocas personas en el mundo que no sepan de qué va el tema y que no tengan una opinión al respecto. En este caso, Macarena Olona no ha dudado en apoyar Shakira y se ha declarado gran fanática de la canción session #53 de Shakira y el productor argentino, Bizarrap.

La entrevista no os va a gustar al 100% a ninguno. Pero hoy habla Maca. Sin partido. Una mujer como tú. Con sus luces y sus sombras. Pero que no se resigna. Ya lo decía Julio Anguita en 1999. #LoDeOlona https://t.co/DdasX4B6YO — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 19, 2023

Además, ha comparado su situación en los últimos tiempo con la de Shakira, confesando de esta manera que se sentía identificada con la cantante colombiana: "Me sentí identificada con ella en la situación está atravesando. Tenemos derecho a no ser perfectas en nuestro dolor. Me adapto a las circunstancias. Macarena es madre".

