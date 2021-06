La chiclanera Macarena Ramírez se alza ganadora de 'The Dancer'

El favorito de Macarena era Álex, así que ella fue la primera sorprendida de ser la ganadora de The Dancer, anoche en La 1, con gala final en la que hubo victoria gaditana. La chiclanera Macarena Ramírez era respaldada por el público tras su número en conjunto con la capitana, Lola Índigo. Unas cañas por derecho, flamenco puro, que levantaron al primer lugar a esta joven chiclanera de 28 años que lleva 24 formándose.

“Mimi, Lola, me insistía en que nunca hay que ceder, hay que buscar la victoria con constancia”, relata con emoción la joven bailaora, que pasó el confinamiento en su ciudad natal donde se preparó para The Dancer.

El talent de Fremantle para TVE está presentado por Ion Aramendi, que anoche festejaba el triunfo de Macarena. “Me han apoyado en todo momento en el programa, siempre dispuestos a ayudarme”, comenta la ganadora de 25.000 euros y el título de mejor bailarina de España.

La gaditana pasó por todas las fases. Su clasificación para la final fue trabajada. Sus primeros números fueron con música pregrabada pero las dos piezas con las que ha conseguido la victoria fueron con músicos en vivo y disfrutando del esfuerzo.

En primer lugar para llegar a la criba decisiva Macarena Ramírez intervino con una guajira por seguiriyas, ritmo con fervor profundo en una alternancia de palos que le llevó en volandas a la predilección de los presentes. Con Lola Índigo, a dúo, preparó las cañas con que sorprendieron a todos, con flamenco por derecho y otorgando así un primer puesto a Andalucía, comunidad de la que se echa en falta más presencia en La 1.

Desde los cuatro años la familia de la ganadora de The Dancer comprobó las cualidades en potencia de la joven Macarena. Su padre es camionero y su madre ama de casa y ambos recibían las sugerencias de los profesores para que la pequeña se decantara por su vocación en el baile. Tras pasar por academias locales se forjó en el Conservatorio de Baile en Cádiz, primero en la calle Arbolí y posteriormente a su actual y moderna sede.

Pasó por el Centro Andaluz de Danza antes de convertirse en profesional e intervenir en distintos tablaos de Madrid, adonde se trasladó para hacerse un nombre. La gran oportunidad le ha llegado este lunes.

“No me lo podía creer, estuve en shock, sólo podía acordarme de mi familia y de todo lo que me ha costado alcanzar este reconocimiento”, recordaba ayer la bailaora chiclanera. La final se grabó a finales de mayo, tras iniciar esta aventura de The Dancer a finales de invierno. Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez eran los otros capitanes y jurados de este programa de Fremantle para La 1.

“Con trabajo se puede sentir el flamenco, pero si tiene el don puedes desprender ese contacto con el público que te hace diferente”, explica Macarena sobre cómo desarrolló su vocación.

Un camino bien trabajado que en estas semanas próximas, y con el título en el bolsillo, le llevará a Madrid, Sevilla, Cádiz e incluso hasta la alemana Sttutgart. Macarena Ramírez y el flamenco han ganado anoche.