Macedonia del Norte, a punto de irse de Eurovisión por una bandera

Un caso que va más allá de aquella anécdota de Dani Mateo en nuestro país. La cantante de Macedonia del Norte en Eurovisión 2022, Andrea, aún puede volverse a su país por haber arrojado la bandera patria en el photocall de la fiesta de bienvenida al festival de este domingo. La joven portaba un bandera con el sol alejandrino, símbolo del país balcánico, cuando para prepararse para el posado optó por arrojarla y tener las manos libres.

En el joven país, ex república yugoslava que tuvo que acordar el nombre para ser aceptado por Grecia, ha causado conmoción un gesto que no parece ofensivo. "Es imprudente pero no malicioso", ha insistido Meri Popova, jefa de la delegación macedonia de Eurovisión a raíz de multiplicarse la polémica por las redes y en el seno de las instituciones en Skopje, ya que es una afrenta.

🇲🇰 La televisión macedonia publica un comunicado condenando que Andrea haya arrojado la bandera del país al suelo en la #OpeningCeremony.Recuerdan que ese gesto está penado por ley e incluso dicen que barajan su retirada del concurso.#Eurovision pic.twitter.com/KtRmnu0aSp — EL EUROVISIVO (@ElEurovisivo) May 8, 2022

La retirada aún podría ser posible dada las presiones políticas. Andrea acude con el tema Circles (es un tema intimista y lacónico, con ella en el escenario), que podría optar al Top Ten, pero antes debe pasar la criba de la segunda semifinal de este jueves (21.00 horas en La 1). Mañana martes es la primera semifinal.

El gesto en el Palacio de Venaria de Turín sigue despertando comentarios e interpretaciones. Andrea quiso zafarse de la bandera ante las cámaras y ya de por sí es una intención que ha sido muy criticada por sectores de su país, donde es delito tirar al suelo la bandera.

La cadena macedonia, MRT ha pedido disculpas y ha condenado lo sucedido y no es descartable que pudiera pedir la autoeliminación.