María del Monte habla sobre la celebración de su boda

El nuevo magacín diario de Antena 3, Y ahora Sonsoles, en las tardes, contará con parcela dedicada al corazón, temática de la que ha solido eludir Atresmedia. Con el fichaje un perfil tan versátil como Sonsoles Ónega se emprende una exploración por este tipo de contenidos en los que se centra la competencia, Telecinco.

Entre las primera apariciones se ha encontrado la de María del Monte, que ha intervenido de forma breve por teléfono, charlando con Ónega y su tertulia 'cardíaca'.

La cantante de sevillanas se casaba este verano con su pareja de casi veinte años de relación, la periodista Inmaculada Casal, de Canal Sur. Este domingo celebraba con una fiesta la formalización de su compromiso.

Del Monte ha querido restar importancia a la fiesta. Ha sido una celebración familiar, entre parientes y amigos, para compartir un buen momento.

La artista ha querido una vez más distinguir lo que es su actividad profesional, en el entretenimiento, respecto a su vida privada, que seguirá guardando de forma "celosísima". "Hay asuntos que forman parte de mi vida", ha enfatizado María del Monte, y que no va a exhibir ante los medios.

"Hago cosas que hago públicamente, y lo asumo", con referencia al pregón del Orgullo, "pero hay ciertas cosas que pongo los límites porque es mi vida", señalaba este lunes.

"No voy a vender mi vida porque no me apetece", subraya Del Monte, marcando distancia con los reporteros que pueden volver a perseguirla. "Yo no voy a asumir ninguna pregunta. Yo he querido hacer las cosas con normalidad y amparándome en todos mis derechos", insiste la cantante.

"Vivo en un país con un sistema judicial maravilloso. Si tuviera que recurrir. recurriría", convierte en advertencia a quienes quieran ahondar. A cambio de la libertad de expresarse no quiere que de forma paradójica se vean mermados sus derechos.

Ónega ha cerrado la conversación y la sevillana ha concluido con optimismo, quitando importancia a la fiesta de este domingo. "Todos los días son importantes. Lo importante es que amanezca el que viene".