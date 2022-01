Máxim Huerta: “Yo lloré en Eurovisión viendo a mi madre"

El fugaz ministro de Cultura es el rostro de las tardes de la cadena valenciana À Punt pero ha regresado a TVE para presentar el Benidorm Fest, las galas pre-eurovisivas en el recuperado festival de su tierra,

–Nadie le esperaba verlo de nuevo en TVE ahora mismo.

–En mi vida me han pasado muchísimas cosas de todo tipo. No sé quién es el guionista pero entro en nueva década donde lo anterior parece cerrarse. Estar aquí me parece un regalo del destino.

–¿Se siente eurofan, cuál es su primer recuerdo eurovisivo ante el televisor?

–Por supuesto. Escuchando las canciones en cintas. Yo me recuerdo ir cantando por la calle el Lady, Lady de Bravo. Y me pilló el Londres el Made in Spain de La Década Prodigiosa.

–¿Y es de los que llora si no nos dan votos?

–No, pero yo he llorado viendo a mi madre aparecer por sorpresa en Eurovisión. Ella ha tenido más audiencia que yo en toda mi carrera. Sólo podré superarla si presento algún día el Festival de Eurovisión. Apareció en el flashmob de 2010. Estaba en una casa rural con amigos y la veo en un flashmob que grabaron. La llamé y me contó entonces que la habían grabado cuando iba por la playa con su perra, que bailara para una cosa de Eurovisión...

–¿Recuerda con cariño alguna actuación?

–La de Nina en el 89. Yo soy muy de Nacida para amar. Es de las que cantó. Hay que recordar que fue la única vez en la que una orquesta se puso en pie para aplaudir a un cantante

–¿Cómo han conseguido que las galas de Benidorm hayan tenido tanto ritmo?

–Todo estaba medido pero no teníamos autocue. Improvisábamos sobre la marcha sabiendo qué decir, qué aportar. Trabajar con Alaska e Inés Hernad lo hace todo más fácil. Es sencillo ponerte de acuerdo con ellas. A Alaska la conozco desde hace tantos años que sólo nos basta mirarnos. Yo creo que se agradece que todo haya sido picadito, que no hubieran sido galas eternas.

–Cumplió años el día que comenzaba el Benidorm Fest ¿qué se pidió de regalo?

–El regalo sería que la canción que ha ganado en Benidorm sea la canción que gane Eurovisión. Benidorm es una embajada europea en España, sólo en una ciudad así se puede celebrar algo que espero que siga por muchos años. Este ha sido un primer paso que le viene bien a la música y a los que seguimos el festival.