El locutor radiofónico y ex futbolista británico Michael Robinson ha confesado este lunes 17 de diciembre que tiene cáncer. Carles Francino ha sido el que ha expresado en su programa La Ventana. "Mi amigo, nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer, ya lo he soltado, me ha dado permiso para contarlo".

Tras esto le ha dado paso al célebre y carismático inglés, que conduce el programa de la Cadena Ser Acento Robinson, en el que repasa historias poco conocidas del mundo del deporte.

Robinson, que lleva también otro programa en Movistar + denominado Informe Robinson, ha expresado que se notó un bulto en la axila el pasado día 30 y tras consultar con los especialistas y analizar el cáncer concluyeron que es un "melanoma que no tiene cura" y que además, según ha precisado, está en estado avanzado y con metástasis.

"El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar", ha explicado. "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha añadido. El ex jugador de Liverpool y Osasuna recibe ya un innovador tratamiento de inmunoterapia.

