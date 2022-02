La jurado coreógrafa del Benidorm Fest denuncia amenazas de muerte

El PP ha llevado una pregunta al Congreso para acorralar a RTVE sobre el vínculo de una jurado del Benidorm Fest y la ganadora, Chanel. La coreógrafa Miryam Benedited, de espacios como OT o Tu cara me suena, no tiene problemas en que se recuerde que Chanel trabajó a sus órdenes, lo que no es obstáculo para reconocer, de forma objetiva, que Slo Mo, era el mejor número de la gala para buscar representante a Eurovisión. Había “un salto” de calidad muy grande entre la bailarina y el resto de participantes.

Estas declaraciones de Benedited serían para avergonzar al PP por sus intrigas de la mano de Podemos y BNG: “Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Si no, no sería la profesional que soy. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los artistas de esta profesión, y si no fuera así no estaría preparada para juzgar nada”.

EurofollónMiryam Benedited: "los miembros del jurado no hemos cobrado un euro por participar. Lo hemos hecho con todo nuestro cariño y libertad según nuestro criterio profesional"#TodoEsMentira3Fhttps://t.co/paDefSmNmk pic.twitter.com/OsD62E3idQ — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 3, 2022

Ha detallado que la mejor para el jurado, Chanel, estuvo en Tu cara me suena unos seis años atrás, “a hacer una sustitución”, entre muchos otros bailarines. “Después, no he vuelto a trabajar con ella”, zanja.

La ganadora ha estado en primera línea en los mejores musicales producidos en España: Mamma mía, El rey león o El guardaespaldas. La coreógrafa la puntuó por su calidad, “no me importa si gana o pierde”, rechazando favoritos o triquiñuelas para dirigir el resultado. Lamentó que la política haya entrado en esta polémica por un festival y que se afrente a la ganadora. “Si la gente supiera lo complicado que es lo que ella hace tendrían otra opinión”.

Benedited aparecía este jueves en Todo es mentira, el programa diario de Risto Mejide en Cuatro, en el que cofensó que ha recibido “amenazas de muerte” a su hijos, por haber puntuado a la baja al trío gallego Tanxugueiras, al que había votado de forma viral decenas de miles de paisanos, desvirtuando la opinión de todo el público. El asunto se fue de las manos desde el sábado por la noche.

La coreógrafa desmiente estar al servicio de la discográfica de Slo Mo y que con el resto del jurado se comentó lo que se veía durante los ensayos.

Respecto a Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, Benedited marca una línea en la que Chanel está a otro nivel:“no hablo de gustos, te puede no gustar una cosa perfecta y al contrario”.

La coreógrafa vio un salto enorme entre ella y los demás y que es difícil contentar a todo el mundo cuando sólo va un representante por mucho que se cambie el sistema de votación.