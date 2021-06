Muere Mila Ximénez a los 69 años a causa de un cáncer de pulmón

La periodista sevillana Mila Ximénez ha fallecido este miércoles 23 de junio a los 69 años en su casa de Madrid a consecuencia de un cáncer de pulmón diagnosticado hace un año.

Según informan fuentes cercanas, hace solo unos días Mila Ximénez acudió a una revisión rutinaria, pero el personal facultativo se inclinó por mantenerla en observación. El objetivo de su hospitalización pasaba por hacer un seguimiento exhaustivo, pudiendo ajustar el tratamiento a las necesidades de ese momento. Sin embargo, finalmente, la periodista no ha podido superar la enfermedad que le fue detectada hace justo un año. Cuando los médicos descubrieron el tumor de Mila Ximénez en junio de 2020 ya era demasiado tarde.

La tertuliana presentaba metástasis en distintos órganos de su cuerpo, según desveló ella misma en una llamada en directo a Sálvame para contar la razón de su ausencia en el programa: "Sufría grandes dolores de espalda y fui al médico. Me dijeron que tenía un tumor en el pulmón con metástasis. Está en los pulmones, en el hígado y más partes. Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar".

Mila Ximénez ha fallecido rodeada de sus familiares y amigos. Sevillana de nacimiento, estudió periodismo en la capital andaluza y se trasladó a Madrid con 18 años.

En la década de los 80 cuando comenzó a destacar en el ámbito de la prensa escrita, colaborando con varios periódicos y revistas, al tiempo que convivía con su entonces marido Manolo Santana.

Sin embargo, fue el espacio radiofónico 'Directamente Encarna', conducido por Encarna Sánchez, la que terminó por posicionarla en la primera línea de la prensa del corazón.

Años después de abandonar la emisora, Ximénez estuvo ligada a diferentes espacios de Telecinco en el papel de colaboradora como 'TNT', 'A tu lado', 'La noria', 'Abre los ojos y mira', además de 'Crónicas marcianas' y las diferentes versiones de 'Sálvame'. Asimismo, cabe destacar que sus participaciones en 'Supervivientes 2015' y 'Gran Hermano VIP 7' se saldaron con una tercera posición.