Lo que piensa ahora Nina de la actuación de Chanel en Eurovisión

Nina, una trabajadora nata repleta de sabiduría y lecciones de vida, es la protagonista del pódcast exclusivo de Podimo, La Red Room de Malbert. A sus espaldas acumula más de 40 años sobre los escenarios. Ha sido directora de Operación Triunfo, representante de España en el Festival de Eurovisión de 1989, azafata del clásico Un, dos, tres, actriz de infinitos musicales y portavoz del Benidorm Fest.

-Nacida para amar fue la canción que presentó en el 89. ¿Cómo llegó a Eurovisión? -La discográfica con la que estaba me propuso ir, me gustaba la canción, fui y quedé sexta.

-¿Qué recuerdo tiene de esa actuación? -Tenía 23 años y venía de una mili de estar 4 meses en plató, en el programa Un, dos, tres, entonces cuando llegué allí no me sentía rara. Llevaba un aprendizaje previo que me hizo ser muy natural y no pasarlo mal.

-Hablando sobre las reglas de Eurovisión, ¿en contra o a favor del autotune? -Como recurso estético me gusta, pero cuando el autotune lo utilizas porque el artista no acaba de afinar pues no.

-Usted empezó a trabajar en este medio sin tener estudios previos, por lo tanto, tiene un talento innato. -Yo creo que cuando te despiertas por la mañana, y te despiertas alegre y feliz porque vas a hacer algo que te gusta, ya está, no tienes que buscar más.

-Entonces, entró como directora de Operación Triunfo sin estudios previos ¿no? -Sí, bueno, de música si había estudiado, pero no tenía titulación. A mí me encargaron llevar la academia de OT porque era una persona que había estado en los escenarios, había sido muy popular y que no paraba de estudiar.

-¿Cómo recuerda esa época? Porque se le tachó de muy dura y estricta. -Era muy broncas y tenía mucha responsabilidad. Había un momento que tenía que ponerles firmes, ahora todos me quieren un huevo. En aquel momento no sé si lo harían.

-¿Cree que como directora pudo cometer algún fallo? Hay un vídeo de Nina contra Vega. -Yo creo que eso no merecía nada la pena. Tengo que decir que lo que me molestó mucho de eso y que por eso la monté. Sabes que estás en un concurso, sabes que vas a tener que bailar, sabes que vas a tener que cantar canciones de todo tipo, si sabes todo eso para que te presentas al concurso. Estaba muy harta, cada semana era lo mismo, ahora sé que ella se presentó para poder mostrarse. Ahora no me metería en esos ajos, no merece la pena.

-¿Por qué crees que hay ganadores de Operación Triunfo que nadie se acuerda de ellos? -Yo creo que cuando ganan es un momento muy álgido, la televisión te sube muy rápido, pero también te baja rápido. Y esa bajada hay que saber gestionarla y no todo el mundo sabe gestionar su carrera.

-¿Cómo ve la industria de la música actual? -Tengo la suerte de trabajar con gente joven y de estar al día de lo que escuchan. Hay una cantidad de talento joven espectacular, gente que compone, que toca instrumentos. Es difícil moverse en este nuevo paradigma de la música.

-¿Qué tal ser la portadora de voz del Benidorm Fest? -Me sentí halagada, pero no me gusta juzgar, me parece muy difícil y más en la música. Estuve encantada y aluciné con las propuestas

-¿A quién le dio la mayor puntuación? -Una de mis preferidas era Alice Wonder. Ella es muy musicazo, pero no la estamos valorando a ella, si no a la canción. Y Blanca Paloma es muy potente

-¿Cómo cree que quedaremos este año? -Yo creo que podemos ganar, pero mira el año pasado con Ucrania, es un festival de canciones o de qué es. En las bases pone que no se puede politizar las canciones, que no digo que la música se utilice para reivindicar, pero si no se admite politizar las canciones qué hacemos politizando de forma tan radical un concurso musical.

-¿Qué le pareció Chanel el año pasado? -Creo que es lo mejor que hemos llevado, su primer montaje fue Mamma Mia y trabajaba conmigo. Es muy difícil lo que ella hizo.

-Hubo unas polémicas que cuestionaban que la estrategia que estaba llevando el equipo de Chanel no era la mejor. -Yo creo que ella es muy lista, lleva muchos años en este negocio y no creo que sea una persona que se deje llevar. Igual en poco saca cosas y nos calla la boca.