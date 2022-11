Qué fue de Nina, la jurado de 'Operación Triunfo' que triunfa en los musicales

Fue uno de los personajes más queridos en los primeros pasos de Operación Triunfo allá por el año 2001 en TVE. El programa que irrumpió con una fuerza descomunal en la cadena pública dio a conocer a muchos rostros. Uno de los más destacados sería Nina, cantante, directora de la Academia y jurado del popular concurso. Ahora Nina está plenamente dedicada a los musicales y no echa de menos la televisión. “A mí la televisión me gusta hacerla y no verla y por eso no tengo televisión desde hace muchos años. Tal y como está la televisión ahora no la echo mucho de menos y es algo que, por el contrario, sí me pasaría con el teatro, porque es algo vivo, único y que pasa cada día”, ha contado en una entrevista a Europa Press.

El musical Los puentes de Madison es el nuevo proyecto de Nina. La próxima semana, el día 10 de noviembre, se estrena en el Teatro EDP Gran Vía Madrid protagonizado por Gerónimo Rauch y Nina. La obra adapta al español la afamada composición musical estadounidense, ganadora de dos Premios Tony. Nina y Gerónimo Rauch interpretan los papeles principales del musical. Son Francesca y Robert, papeles que en el cine fueron asumidos por Meryl Streep y Clint Eastwood. Ambos mantendrán un intenso romance no exento de complicaciones.

Nina ha destacado que se trata de una historia que cautivará al público. “El hecho de que esa pasión salga en personas adultas es lo que hace más potente esta historia”, ha explicado. Sobre la vuelta del teatro tras superar la crisis del coronavirus, Nina cree era una cuestión de tiempo que volviera a florecer. “La sociedad en general tenía necesidad de recuperar la vida que el covid nos arrebató. Ahora se valora mucho más poder poner un pie en la calle o poder ir al teatro sin mascarilla y es algo maravilloso: que hayan florecido de esta manera los musicales solo puede traer cosas buenas”, ha resaltado.

Nina, considerada como una de las mejores voces de España, ha revelado que sufre una enfermedad que le provoca un envejecimiento acelerado que también afecta a su voz. Ella ha reconocido que Los puentes de Madison podría ser su último musical. Así lo relataba en su cuenta de Instagram. “Dudé si publicar este episodio… Por suerte me atreví a hacerlo… Mi voz se va adaptando a los retos de la partitura. La primera semana de ensayos he hablado con mi voz, llamadme loca. Le hablo y le doy las gracias. Voy a hacer 56 años el 1 de octubre. A los 44 años una intervención quirúrgica me ocasionó la menopausia anticipada y con ello un envejecimiento prematuro que noté en la piel, el pelo y sobretodo en la voz. He aprendido a vivir con la sensación de perder la voz. Con el tiempo me he dado cuenta que no la pierdo sino que envejece como el resto del cuerpo, y debo cuidarla. Voy a disfrutar de Los puentes de Madison como nunca y si este es el último musical que vaya a hacer siempre podré decir que fui a todo gas, en la zona de peligro, donde la voz fluye y pierde cualquier miedo que pretenda arruinarte la fiesta”. Así es Nina, todo fuerza y corazón.