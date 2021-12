Aquella Nochevieja de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez

Hace treinta años los personajes del corazón pertenecían sólo a las revistas: eran seres bidimensionales, de fotos a toda página en color y titulares más bien simples. Famosos de quiosco que se agolpaban por las páginas, donde vivían a gusto en sus fiestas de champán y risas con flash y sin photoshop.

Isabel Pantoja, entonces viudísima sin perseguir, virgen de cárcel, sólo aparecía en la tele de pocos canales por su faceta musical. Tenía como buena amiga a la temida voz de las tardes de la radio, a la reina de la mesa camilla, la duquesa del desplante: Encarna Sánchez. Esa relación entre ambas, una buena amistad como decían entonces, no pasaba de unas fotos cazadas y mucha inquina contenida, pero el dúo Martes y Trece abrió la caja de Pandora, pegando así un picotazo al corazón de las revistas.

Parodiaron y llevaron a la cena de Nochevieja lo que hasta entonces sólo se comentaba en las peluquerías y meriendas de vecinos. Hace treinta años se terminaba de grabar su especial sobre Encarna e “Isabelll”. El dúo cómico que había convertido en esperpento, reído de forma unánime por toda España, el estilo periodístico de “Encanna”, estaban autorizados a tomar el pelo y la peluca. Millán sólo tenía que estirar hacia abajo sus comisuras para convertirse en esta princesa del pueblo y de las empanadillas. Josema se alzó en los tacones y con la melena y modos de María José Cantudo se transformó en Isabel Pantoja. Se armó de lo lindo, pero ni Carlota Corredera ni Jorge Javier Vázquez lo pudieron debatir. Un programa como Sálvame. que ahora puede convertir el plató en una sala de forenses, hubiera sido entonces el producto de una distopía digna de Orwell.

Ese especial que cumple 30 años se llamaba El 92... cava con todo. Nadie podía imaginarse entonces años tan duros y completos como 2020 o, sobre todo, como este 2021. En aquella nochevieja de tres decenios atrás Irma Soriano, Consuelo Berlanga y Nieves Herrero cerraban el año en Antena 3 y Andoni Ferreño lo hacía en Telecinco, en vísperas olímpicas. Martes y Trece eran la apoteosis ante las uvas, aunque por esta caricatura de Encarna e Isabel iniciaron su declive y fue el primer especial que no estuvo a la altura de las críticas de los cuñados. Aparte de la parodia de la pareja en Palma, punto de unión de los sketches, no hubo momentos memorables tipo “digamelón”, “ella no quería”, el detergente Gabriel o el jazz de Linda Prestley, momentos virales a fuerza de verlos cada uno en su casa en el VHS. Josema y Millán, que en el 92 serían arrastrados a un programa semanal, comenzaban a repetirse: los “grrs”, sus palabros y sus “fíjah...te” se reiteraban por todas partes. Fue bonito mientras duraron. Y aunque Encarna Sánchez se llevara un gran disgusto por ese especial, donde apareció un niño llamado Dani Martín y una desconocida Anabel Alonso como Sor Bete. Anécdotas de una nochevieja que abrió la puerta al año de Cobi y de Curro, un 92 que derivó en una crisis de envergadura local cuyos desafíos ya quisiéramos sortear hoy.