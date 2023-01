Nuevo varapalo para Risto Mejide: abandona el programa un compañero de 'Got Talent'

Risto Mejide ya vio cómo Paz Padilla dejaba su sillón en Got Talent aunque en pleno proceso contra Mediaset recuperó su puesto de trabajo pero sin recalar en la selección de artistas junto al publicista o Edurne. Risto ha visto cómo en esta semana se ha censurado una de sus preguntas en Viajando con Chester, cuiando inquiría a Carmen Cervera sobre si su hijo es el padre de las gemelas concebidas por ella por gestación subrogada. El propio conductor en Todo es mentira asegura que no entiende por qué se eliminó esa respuestaa.

Y hay alguien que ha optado por no seguir a su lado en Got Talent. El cómico y presentador Dani Martínez dice que ya no volverá al programa tras haber estado cuatro temporadas. Dice adiós y así no compartirá criterio y mesa con el catalán. "Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado del programa", anunciaba. "Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos", ha justificado Dani.

El leonés se encuentra ahora con un proyecto en Movistar Plus +, las tertulias animadas de Martínez y Hermanos, y se atisban otras posibilidades de interés para el actor y cómico.

Por lo pronto Mediaset pierde a otro de los rostros habituales de la cadena para posibles nuevas incorporaciones a su programación.