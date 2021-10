Nuria Roca se sienta en la tarde de los domingos

Recibe este domingo su merecido, por méritos recientes: su propio programa en La Sexta y además con el acierto de su apellido, La Roca. Ocupa el hueco dejado por Liarla Pardo pero la valenciana, de 49 años, guiará el directo con su estilo, sonrisa incluida que es la que le ha reportado más cercanía con los espectadores que la han visto por todos los botones del mando. Incluso en Cataluña por TV3. Vivió la olvidable experiencia de llevar su matinal, A tota pantalla, que apenas estuvo unos días en antena en el conflictivo otoño de 2017. La pantomima independentista se comía toda la pantalla y Roca vivió con alivio el cierre de su programa tras ser criticada por sus contenidos ligeros. En realidad pedían que la estrella de las mañanas de la cadena catalana fuera ultramontana, que se le viera el colmillo desde lejos.

Precisamente ese no es un rasgo de Roca, de la Roca, que por ahí no personifica su apellido.Ella es firme, por supuesto, no es doctrinaria, ni forzada. Su programa en La Sexta será simpático, pero no pánfilo. El primer invitado es Pablo Motos, que le tendió la red tras la caída de su breve periplo catalán. Como contertulia junto a su marido, Juan del Val, estaba ahí para echar una mano cuando su amigo y paisano tuvo que guardar cuarentena. Roca se desenvolvió interina por El Hormiguero con ese aplomo que dan los años.

Atresmedia le debía un formato personal tras haber defendido este verano el concurso Family Feud.

Mientras en 25 años Jordi Hurtado ha estado en un solo programa a Nuria Roca le ha dado tiempo en 24 años de presentar 27 espacios distintos, intervenir como coprotagonista en dos series, tener un despertador en la radio, en Melodía FM, y hasta escribir libros picantones que la alejaban de sus apariencias virginales. En UHF, uno de aquellos late shows con los que Antena 3 probaba hacer daño a Crónicas Marcianas, se recogió el pelo y se dispuso a tratar el tema que hiciera falta entre las imitaciones y Flo y Miki Nadal.

Por la cara

Nuria entró en la tele por la cara, porque en la autonómica de su tierra Canal 9, se prendaban con aquella estudiante de arquitectura que promovía fondos para su viaje de fin de carrera. Y tenían razón, de telegenia siempre ha andado sobrada y la pusieron al frente de un concursito, La sort de cara. Y en esas quien vio que esa chica mona tenía soltura fue Chicho Ibáñez Serrador y con Roca rejuveneció en TVE el sencillo Waku Waku, famosos con vídeos graciosos de animales. Aquello fue en enero del 98 y esta madre de tres hijos, como decíamos, nunca ha parado.

Probó incluso con la actuación (recientemente estuvo en Madres). En 2002 Emilio Aragón volvía a Telecinco con Javier ya no vive solo, una sitcom de pretensión canallita que se alejaba del merengue de Médico de familia. Nuria, psicóloga jovencita, era la vecina de enfrente, de la que se enamora el alma libre del protagonista. Pero no cuajó lo de ser otra.

Nuria sobre todo es ella misma. En Telecinco había estado en el 2000 en las tardes, dirigida por María Teresa Campos, cuando ni se olía el espíritu de Sálvame y condujo en grupo un espacio de presentadoras, Nada personal, cuando la cadena tenía una programación diversa.

Pero fue en Antena 3 cuando entró en los realities, con La isla de los famosos, junto a Paula Vázquez, hermana paralela durante un par de décadas.

Fue presentadora de talents, como el Factor X de Cuatro y para esta cadena donde estuvo en Perdidos en la tribu o El Gran Quiz, también Got Talent, cuando se llamaba Tienes talento, mientras Telecinco lanzaba a la vez una copia, Tú sí que vales. Para Mediaset llegó a ser además la imagen de Divinity.

Lo dicho, no le han faltado nunca proyectos. En La Sexta llevó con su estilo El Millonario y de nuevo con los talents, regresó a La 1 con Fantastic Duo.

Sólo le quedó hacer honor a su trayectoria de idas y vueltas protagonizando Siete vidas junto al más español mucho español de todos nosotros, Toni Cantó.

Por rellenar el álbum, tiene el Road Trip con Soy una Pringada y Carmina Barrios e incluso tiene el cromo de haber trabajado con Nico Abad en Cuatro con Nos pierde la fama, donde rebajaban el tono de los magacines del corazón, espacio que se cerró por maternidad de la valenciana. También para esta cadena indagó en las inquietudes intimas de los españoles con El Sexómetro, junto a Josep Lobató, que al cabo de los años tuvo que dejar la televisión por una trágica enfermedad degenerativa.

Rostro versátil como pocos en la televisión en España, Nuria Roca desde este domingo tiene un formato para aposentarse en los fines de semana, sin tener tanta presión de los números de los audímetros y abriendo la ventana del directo en un día en el que realmente puede pasar de todo, como que se active un volcán. La Roca estará ahí mirando de reojo la actualidad, para eso está en La Sexta.