Orestes y Rafa Castaño de 'Pasapalabra' tienen un pasado pendiente

El duelo interruptus por el rosco de Pasapalabra ha cumplido una semana de reencuentro.

El sevillano Rafa Castaño era la imprevista aparición que se topó Orestes Barbero en el miercoles de la semana pasada. Amigos y rivales volvían a verse las caras. Se repetía la pareja que en la última etapa de Telecinco estuvo hasta el último momento pugnando por el bote del espacio presentado por Christian Gálvez. Estuvieron hasta el último espacio emitido, el martes 1 de octubre de 2019, y aún habrían estado diez días más.

Mediaset no salía de su asombro cuando el recurso por el litigio del pago de derechos del formato se cerraba definitivamente. Ocho años después la justicia decretaba un veredicto en favor de ITV Studios, poseedora de unos derechos que Mediaset no reconocía ni abonaba. La cadena entendía que el formato británico original no incluía la prueba estrella del rosco, que incorporó en 2002 la versión italiana.

De esta manera Rafa y Orestes se quedaron en ese momento sin pugnar por un bote que rondaba el millón de euros. De los diez programas que Telecinco no emitió tras la suspensión del programa Orestes y Rafa empataron, tal como adelantó El Confidencial.

Hubo cuatro victorias por cada uno y dos entregas sin poder hacer públicas en las que hubo empate. Y precisamente el último espacio con Christian Gálvez acabó en empate entre los duelistas. Por tanto, las espadas quedaron en alto y siguen estando arriba entre los mandobles de respuestas de uno y otro. Son de las parejas más correosas del programa y el de Sevilla ha regresado con mucha fuerza y ha tumbado ya en varias ocasiones al inefable burgalés.

En Telecinco Rafa Castaño siguió adelante en 51, con 37.800 euros sumados y Orestes se mantuvo entonces 129 programas y acumuló 84.000 euros.

Mediaset abonó a ambos concursantes el premio acumulado incluyendo los 6.000 euros que obtuvieron ambos en las diez entregas no emitidas. La cadena pagó pese a que en las cláusulas de los concursos se incluye que no se hacen en efectivo los premios conseguidos hasta que el programa no sale al aire. Si en esas diez tardes no ofrecidas se hubiera conseguido el bote Mediaset no habría tenido la obligación de pagarlo.

La compañía se quedó sin Pasapalabra, intentó recuperar la mecánica con El Tirón y pagó los 6.000 euros extra a Orestes y Rafa, siendo justos con dos brillantes concursantes llamados a formar parte de otros formatos de la cadena, como ese truncado El Tirón.

Tras verse las caras en un especial en Antena 3 hace un año se han reencontrado por seguir peleando por el bote, ahora con la conducción de Roberto Leal. Orestes lleva desde el 24 de octubre y Rafa desde el anteior miércoles. Se presiente que uno de los dos completará la dichosa rueda de palabras. El de Burgos por lo pronto lleva 291 tardes, entre Telecinco y Antena 3 intentando poner en verde todas las letras.