La relación de Patricia Steisy y Pablo Pisa salta por los aires en 'Pesadilla en el Paraíso'

La tensión se palpaba en el ambiente y conforme avanzaba 'Pesadilla en el Paraíso' Pablo Pisa se ponía más y más incómodo al ver como su novia, la granadina Patricia Steisy, no paraba de tontear con Dani G. La afinidad y el coqueteo ha ido creciendo a medida que el concurso ha avanzado. Tanto es así que Steisy le ha llegado a pedir permiso a su novio para poder acostarse con este concursante.

Pablo Pisa tras ver los vídeos se enfadó y abandonó el plató. Carlos Sobera le pregunta que si quiere volver para explicarse y hablar con su novia y él responde que no "No voy a hacer este circo, me voy a mi casa." también apuntó "No tengo que estar todos los días recordándole que tiene pareja. Que haga lo que le dé la gana y fuera tomaré una decisión".

Todo este espectáculo televisivo se daba mientras estaba el micrófono abierto y Patricia Steisy se enteraba de todo. Por lo que en las siguientes imágenes se puede ver como la granadina rompe a llorar y va a consolarla Lara Álvarez y le asegura que la situación se resolverá pronto aunque ahora no pueda verlo.

Tras vivirse estos momentos tan tensos e incómodos Pablo Pisa sale de Telecinco y comienza a subir stories a Instagram explicando toda la situación. Les cuenta a sus seguidores lo mal que lo está pasando y que no entiende como su pareja no es capaz de valorar los esfuerzos que está haciendo por no perjudicarla y dedicarse a apoyarla en todo momento.

Asegura que tras ocho semanas de soportar vídeos de coqueteo ya no puede más, intentaba aparentar que estaba bien por no perjudicarla a ella y no darle más bombo al asunto pero todo tiene un límite. Pisa afirma que el comportamiento de su pareja en el reality le está costando su salud mental ya que vive con la ansiedad disparada y no puede ni conciliar el sueño por las noches.

En los stories subidos afirma que está viviendo el peor momento de su vida y es por culpa de su pareja, así que ha tomado la decisión de dejarla. Dice que no puede hablar del futuro sino del presente y a que a raíz de los últimos acontecimientos él decide separarse y pensar en él y aunque le va a costar muchos meses volver a sentirse él mismo y olvidarla es lo mejor para él porque la situación es insostenible. Ha terminado su alegato diciendo "Cuando Patricia salga yo ya no estaré fuera".