Pasapalabra anticipa la emoción: ¿Cuándo ganará el bote Pablo Díaz?

Algo extraordinario está a punto de pasar en el concurso televisivo 'Pasapalabra'. Así lo ha dejado entrever Antena 3 con el lanzamiento de una promo 'sorpresa' en la que aparece uno de sus concursantes, Pablo Díaz Sánchez, violinista y compositor, visiblemente emocionado y a punto de completar el famoso 'rosco', que le otorgaría un premio de más de 1,2 millones de euros ¿Cuándo ganará Pablo el bote de ‘Pasapalabra’? Muy pronto...según la cadena.

Habrá que esperar a ver cómo Roberto Leal arranca esa fase decisiva del programa en cuestión en la que con todo el rosco de la prueba final resuelto a falta de una última letra. 'Con la H...' y 18 segundos para salir de dudas ¿Terminará de acertar lo que se le plantee o su emoción contenida se deberá a la frustración de quien ve que tiene el bote tan cerca y no termina de encontrar la palabra adecuada para culminar años de trabajo?

Este vídeo promocional ha dividido a la audiencia del programa en las redes sociales. Para algunos saber anticipadamente que algo extraordinario va a ocurrir pronto supone un aliciente más para engancharse al televisor y desean que traiga éxito al concursante. Es el caso de Marcela Santa

Hace tiempo qué no entro, pero ruego a Dios que @pablodiazviolin te lleves el bote, no hay nadie qué se lo merezca más que tú, eres un chico genial, con mucha sabiduría, te esfuerzas cada día por dar lo mejor de ti.Tío, qué te lo mereces, lo mejor de todo @PasapalabraA3 .👏🙏

Otros, sin embargo, como José F. Martin del Pozo, critican el spoiler intencionado de la cadena para darle mayor visibilidad al programa a costa de los fieles seguidores (que se cuenta por varios millones cada tarde), además de no empatizar con el carácter mostrado con el concursante, al que consideran un tanto pedante en su comportamiento ante las cámaras.

Tweets como este son los que hacen necesario un botón de "no me gusta" en Twitter. ¡No me gusta que me destripen Pasapalabra! Buuuu, equipo de @PasapalabraA3, ¡eso no se hace! 🤐🤐