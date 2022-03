Paz Padilla se reinventa tras ser despedida de Mediaset

Paz Padilla hace planes. Se confirma el despido en Mediaset y no hay visos de reencuentro en los platós de Telecinco pese a que esta cadena está necesitada de recuperar audiencia. La presentadora gaditana fue despedida por su plantó en Sálvame el pasado 20 de enero, tras una discusión sobre las vacunas con Belén Esteban. Aunque otros compañeros han dejado el programa en otras ocasiones la dirección de la compañía ha decidido que ese abandono le ha costado a Padilla su puesto de trabajo.

Aunque Paz Padilla no volverá al directo su personaje de Chusa en La que se avecina está presente en los canales de Mediaset, a diario en las redifusiones de FDF. Pero además en este lunes regresa La que se avecina con capítulos de estreno en abierto, los de la segunda parte de la temporada 12. Son las últimas entregas además con el personaje de Chusa. Paz grabó esas escenas poco antes del fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, en el verano de 2020. La de Cádiz no volvería a ser jurado de Got Talent en lo que parecía ser un primer desencuentro con la dirección. Su gran apoyo en todo este tiempo es su hija, Anna Ferrer.

El libro de sus experiencias El humor de mi vida es ahora el camino por el que va a proseguir la presentadora y actriz de comedia. Su vertiente de monologuista está presente en el montaje teatral de ese Humor de mi vida, un espectáculo que llegará a Madrid en el mes de septiembre y que está previsto en el Teatro Capitol, en la Gran Vía, hasta noviembre en principio. La ausencia en las pantallas de Paz Padilla puede perjudicar la expectación en torno a este trabajo basado en sus vivencias en el fallecimiento de su marido y su remontada en lo sentimental que ahora también debe ser profesional.

Paz Padilla está a la espera de ofertas de otras cadenas o plataformas. Su perfil desde Telecinco encaja con Canal Sur, donde están otros compañeros de Mediaset como Toñi Moreno o Bertín Osborne.

Junto a su trabajo mediático la gaditana cuenta con un chiringuito compartido con sus hermanos, Trompeta Beach, en Zahara de los Atunes, donde llegó a tener también una tienda de complementos, y en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón cuenta con un restaurante, Los Tunantes de Villa, además de un alojamiento de turismo rural, una masía, en la provincia de Gerona.