Pedro Sánchez apenado tras la muerte de María Teresa Campos | Reacciones de sus compañeros, amigos y familiares

Son muchas las personas de todos los ámbitos los que recuerdan este 5 de septiembre a la periodista María Teresa Campos que ha muerto esta mañana tras llevar un par de días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz debido a una insuficiencia respiratoria. Sus hijas, Terelu y Carmen Borrego no se han separado de su lado en estos días ya que la malagueña se encontraba bastante delicada.

Políticos, cantantes, periodistas y numerosas celebridades han querido rendirle homenaje a María Teresa Campos el día de su fallecimiento, todos coinciden en que ha sido una gran figura para la televisión española y se ha convertido en referente para muchos de los actuales periodistas que a día de hoy trabajan en el medio audiovisual.

Ana Obregón ha querido acordarse de la presentadora y le ha dedicado un par de stories en su Instagram. En ellos alaba la trayectoria de María Teresa Campos y recuerda que en su última etapa se había sentido desplazada de la televisión por parte de las cadenas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dedicar unas palabras a la figura de María Teresa Campos el día de su muerte. "Nos deja María Teresa Campos, una de las más grandes comunicadoras de nuestro país. Toda una vida dedicada a la televisión y a la radio. Pionera. Fue la 'reina de las mañanas', voz y compañía habitual en nuestras casas. Mi cariño a su familia y amigos."

A través de su Twitter el actor ha querido dedicarles unas bonitas palabras a la periodista malagueña. Ha querido acompañar sus palabras con vídeos de ambos en televisión. " Querida María Teresa me entero al despertar que ya no estás con nosotros. Gracias por el cariño a través de los años ,tus entrevistas , las visitas para verme al teatro. Un abrazo a Terelu, Carmen y la familia. Triste tú Luisito. #MariaTeresaCampos"

Querida María Teresa me entero al despertar que ya no estás con nosotros. Gracias por el cariño a través de los años ,tus entrevistas , las visitas para verme al teatro. Un abrazo a Terelu, Carmen y la familia. Triste tú Luisito. #MariaTeresaCampos pic.twitter.com/LPRa7MCM8y

En el Programa de Ana Rosa, la periodista Patricia Pardo, ha querido informar a los espectadores de los últimos datos acerca de María Teresa Campos. "Comenzamos el programa de hoy con esa noticia, que era esperada pero no deja de ser impactante y muy triste. Ha fallecido María Teresa Campos. Una mujer única, pionera, con carácter, peculiar, maestra de grandes periodistas y creadora de una forma diferente de hacer televisión".

El periodista ha estado en el Programa de Ana Rosa y se le veía afectado tras enterarse de la noticia. Ha hecho algunas declaraciones en las que asegura que " Para mí es un día difícil y hablar de Teresa en pasado a pesar de estos días es muy duro. Desde aquí mandarles un beso a toda la familia a la que considero también la mía. El día que ha muerto Teresa es el mismo día que falleció su padre. Yo en mi caso pierdo una amiga y una persona a la que quería mucho. Me ha mandado un mensaje Terelu sobre las 7 de la mañana. Ha fallecido a las 5 y cuarto. Las hijas están agotadas de todos estos días. Están ahora descansando y a las 12 se abre la capilla ardiente en el tanatorio de La Paz".

La presentadora de Antena 3 ha querido rendirle homenaje en directo a María Teresa Campos, en el programa que dirige cada mañana. Se ha referido a la periodista como "con María Teresa se nos va una parte importante de la televisión, ella fue la primera reina de las mañanas y además lo fue en varias cadenas".

La periodista especialista en temas de corazón también se ha querido acordar de la familia Campos en estos momentos tan complicados para ellos. Ha compartido un tuit en el que les manda mucho cariño tanto a Terelu como a Carmen.

He seguido por redes la evolución de la Campos. Cuando me ha empezado a sonar el teléfono de diferentes medios he pensado ‘ya ha pasado’. Maria Teresa es como las grandes divas, eterna, y será siempre un referente para el periodismo. Os abrazo fuerte Terelu y Carmen ❤️‍🩹🖤 #DEP