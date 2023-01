Plácido Domingo toma una drástica decisión: deja de seguir a Jordi Évole en Twitter

Plácido Domingo no tuvo un domingo precisamente plácido. La última entrega de Salvados en la Sexta ha tratado sobre los presuntos acosos que habrían sufrido compañeras de profesión por parte del tenor. El equipo del programa ha emitido el resultado de un año y medio de investigación, dando voz a las mujeres que han sido víctimas de los abusos. Como era de esperar, al protagonista del asunto no le ha sentado nada bien que el tema salga a la luz en televisión.

Cosas que pasan porque en @delbarriotv decidamos hacer programas que no gustan a los que se sienten impunes. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/vGYcJpCUEE — Jordi Évole (@jordievole) January 15, 2023

La primera reacción del tenor ha sido bloquear en Twitter a Jordi Évole, cuya productora es la responsable del programa Salvados. El periodista, que fuera presentador del mencionado espacio, ha confirmado que Plácido Domingo le ha bloqueado tras la emisión del último programa. “Cosas que pasan porque decidamos hacer programas que no gustan a los que se sienten impunes”, ha publicado Évole con una captura que prueba el bloqueo.

Hasta aquí #SalvadosPlácido. Gracias por vernos y hacer posible que investigaciones como esta salgan a la luz. ¡Volvemos la semana que viene! pic.twitter.com/dNfjrkdAU6 — Salvados (@salvadostv) January 15, 2023

No ha sido el único tuit que ha publicado el periodista en alusión al afamado tenor. Incluso se atrevió a ironizar con una de las principales aficiones del cantante, el Real Madrid. “Que alguien le diga a Plácido Domingo que quite el fútbol, que parece que su Madrid no tiene el día, y que ponga la Sexta. Que ha empezado Salvados, que hoy salen unas excompañeras suyas cantando… pero no ópera. Cantando sus abusos. Igual le interesa escucharlas”, así de directo lanzaba una llamada de atención que pretendía publicitar su programa.

Esto sí que es un clásico… Y ya me disculparán… pero si había un día para decirlo, ese día es hoy.PLÁCIDO DOMINGOJODIDO LUNES — Jordi Évole (@jordievole) January 16, 2023

El periodista se guardaba un as en la manga. Un nuevo mensaje, de tono burlón, basado en un juego de palabras con el nombre del tenor. “Esto sí que es un clásico… Y ya me disculparán… Pero si había un día para decirlo, ese día es hoy. Plácido Domingo, jodido lunes”.

Se desconoce si el tenor tomará acciones legales contra el programa Salvados, pero seguramente pasó uno de los peores domingos de su vida, tanto por la derrota del Real Madrid en la Supercopa de España como por las denuncias de abusos de compañeras y artistas que compartieron escenario con el conocido tenor.